Российские телеканалы отказались от трансляции "Евровидения-2017" из-за решения украинских властей запретить нашей участнице Юлии Самойловой въезд на Украину на три года, сообщают Вести.Ru. При этом "Первый канал" пока никаких заявлений на эту тему не делал. Если трансляция все-таки не состоится, как россияне смогут увидеть главный песенный конкурс, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Один из вариантов – поехать в Киев и увидеть выступления конкурсантов лично. Но на сам финал попасть уже не получится, так как все билеты на него раскупили. Сейчас к покупке доступны билеты только на полуфиналы для прямых эфиров и дневные полуфиналы, но и то не все.
Отличаются дневные полуфиналы тем, что на них не будет национального жюри, не будет вестись запись и трансляция. Цена билетов на них колеблется от 470 рублей до 12850 рублей. Купить их можно через сайт concert.ua.
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Менее затратный, но не столь зрелищный вариант, посмотреть конкурс по интернету. Телеканалы стран-участниц будут показывать онлайн трансляции этого значимого музыкального события. В том числе, это будет делать украинские UΛ:Перший и СТБ, а также белорусский "Беларусь 1".
Первый полуфинал "Евровидения-2017" пройдет в Киеве 9 мая, второй этап назначен на 11 мая. Оба они начнутся в Он начнется в 23.00 по московскому времени. Согласно результатам жеребьевки, Россия должна была выступать во втором полуфинале. Наша участница хотела исполнить песню Flame Is Burning.
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Гранд финал конкурса запланирован на 13-е число. Начало в 23.00.
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Комментарии
а что есть такие извращенцы которые будут смотреть? да и первый канал покажет
на автобусе и в Киев!
назад можно не возвращаться, вкушать плоды це европы
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а зачем смотреть если нет Киркорога и баского?
кончиту смотри
Никто транслировать "Евровидение" из Киева в 2017 году на территории России не будет. Такое решение принято после того, как Служба безопасности Украины 22 марта запретила на три года въезд в страну российской конкурсантке Юлии Самойловой.
Никогда не смотрел и смотреть не буду.....
ни разу не смотрел,только в новостях. че там вообще смотреть можно? достижения европы в области толерастии?