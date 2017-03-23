Четверг, 23 Март, 15:05

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,64
€ 62,27
Brent
$ 51,5
6°
Обь
31см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Открытие гипермаркета "Леруа Мерлен" в Барнауле Паводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Вопрос дня



Где посмотреть "Евровидение-2017", если его не будут показывать в России?

, ИА "Амител"
В 2017 году этот масштабный песенный конкурс пройдет в Киеве


Российские телеканалы отказались от трансляции "Евровидения-2017" из-за решения украинских властей запретить нашей участнице Юлии Самойловой въезд на Украину на три года, сообщают Вести.Ru. При этом "Первый канал" пока никаких заявлений на эту тему не делал. Если трансляция все-таки не состоится, как россияне смогут увидеть главный песенный конкурс, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1
И как это можно сделать?

Один из вариантов – поехать в Киев и увидеть выступления конкурсантов лично. Но на сам финал попасть уже не получится, так как все билеты на него раскупили. Сейчас к покупке доступны билеты только на полуфиналы для прямых эфиров и дневные полуфиналы, но и то не все.

Отличаются дневные полуфиналы тем, что на них не будет национального жюри, не будет вестись запись и трансляция. Цена билетов на них колеблется от 470 рублей до 12850 рублей. Купить их можно через сайт concert.ua.

Читайте также: Кого из россиян не пустят на "Евровидение" в Киеве?

Менее затратный, но не столь зрелищный вариант, посмотреть конкурс по интернету. Телеканалы стран-участниц будут показывать онлайн трансляции этого значимого музыкального события. В том числе, это будет делать украинские UΛ:Перший и СТБ, а также белорусский "Беларусь 1".

 

2
Когда пройдут полуфиналы и финал?

Первый полуфинал "Евровидения-2017" пройдет в Киеве 9 мая, второй этап назначен на 11 мая. Оба они начнутся в Он начнется в 23.00 по московскому времени. Согласно результатам жеребьевки, Россия должна была выступать во втором полуфинале. Наша участница хотела исполнить песню Flame Is Burning.

Читайте также: Кто такая Юлия Самойлова и чем она известна?

Гранд финал конкурса запланирован на 13-е число. Начало в 23.00.

 

Читайте также в сюжете: Евровидение-2017

    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    23.03.2017 13:46
    - гость -

    а что есть такие извращенцы которые будут смотреть? да и первый канал покажет

    0  0
    23.03.2017 13:57
    - гость -

    на автобусе и в Киев!

    0  0
    23.03.2017 14:00
    - гость -

    назад можно не возвращаться, вкушать плоды це европы

    0  0
    23.03.2017 14:10
    - гость -

    http://cont.ws/uploads/pic/2017/3/%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80.jpeg

    0  0
    23.03.2017 14:17
    - гость -

    а зачем смотреть если нет Киркорога и баского?

    0  0
    23.03.2017 14:29
    - гость -

    кончиту смотри

    0  0
    23.03.2017 14:30
    - гость -

    Никто транслировать "Евровидение" из Киева в 2017 году на территории России не будет. Такое решение принято после того, как Служба безопасности Украины 22 марта запретила на три года въезд в страну российской конкурсантке Юлии Самойловой.

    0  0
    23.03.2017 14:33
    - гость -

    Никогда не смотрел и смотреть не буду.....

    0  0
    23.03.2017 14:49
    - гость -

    ни разу не смотрел,только в новостях. че там вообще смотреть можно? достижения европы в области толерастии?

    0  0
    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    < март 2017  
    пн вт ср чт пт сб вс
          1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31      
    14:52
    Путин предложил Госдуме продлить полномочия Набиуллиной 1
    14:37
    Бийчанка, бросившая на холоде у дороги годовалую дочь, отделалась штрафом 1
    14:30
    Барнаул с концертом посетит группа из Екатеринбурга "Курара" 0
    14:27
    Власти Парижа погасят огни на Эйфелевой башне из-за теракта в Лондоне 3
    14:14
    Зарплаты алтайского чиновничества остаются самыми скромными в Сибири 11
    14:06
    Ранний артроз и спортивные травмы в Алтайском крае стали лечить по-новому 3
    13:50
    Угонщик, в которого стрелял сотрудник ДПС в Бийске, ударил его молотком 1
    13:33
    Где посмотреть "Евровидение-2017", если его не будут показывать в России? 9
    13:24
    Три человека стали жертвами ДТП с участием полицейской машины 3
    13:13
    Хватит бензинового рабства: ЛДПР идет пикетировать "Роснефть" в Барнауле 13
    13:04
    СМИ: российские каналы намерены отказаться от трансляции "Евровидения-2017" 13
    12:49
    Разбойник на Алтае катал свою девушку на авто, угрожая водителю пистолетом 3
    12:35
    Часовня, где сходит Благодатный огонь, открылась в Иерусалиме 2
    12:23
    Барнаульский таксист отправился в колонию за любовь к пьяной езде 0
    12:13
    Алтайский полицейский выстрелил в ногу убегающего угонщика автомобиля 10
    12:04
    Кто обязан подавать декларацию о доходах и о каких изменениях надо знать? 1
    11:51
    Арендатор сменился в барнаульском парке "Изумрудный" 10
    11:42
    Стоп-кадр. Рыбалка на улице Барнаула 6
    11:36
    Минсельхоз РФ считает "давлением", введенные Турцией пошлины 8
    11:24
    Ребенок стащил пилеолус с головы Папы Римского во время поцелуя 0
    11:13
    Подешевеет ли отдых на Алтае? Мнения экспертов о "заоблачных ценах" 21
    11:04
    Историей с высадкой на дорогу беременной жительницы Барнаула занялся СК 70
    11:00
    Компания МТС проводит конкурс для юных модельеров Алтайского края 3
    10:53
    Может ли Россия заменить Самойлову на другого участника на "Евровидении"? 26
    10:50
    Пять ледовых переправ с зимы закрыли в Алтайском крае 1
    10:34
    Иномарка сбила ребенка и скрылась с места аварии в Барнауле 3
    10:30
    Фестиваль «Студенческая весна на Алтае. Феста – 2017» проходит в Барнауле 0
    10:27
    Сотрудник "Первого канала" станет главным редактором "Ведомостей" 0
    10:16
    Мэрия призывает барнаульцев самим создать карту благоустройства дворов 6
    10:05
    Лишенная прав Мара Багдасарян выложила фото с водительского сиденья 26
    10:00
    ИСК "Союз" объявил о старте продаж квартир с отделкой "под ключ" 0
    09:50
    Электромонтера убило в Бийске ударом тока в 10 тысяч вольт 11
    09:34
    Скончался актер Лембит Ульфсак, сыгравший в "Мэри Поппинс, до свидания" 2
    09:18
    Литовский сыр и бельгийские груши уничтожили в Алтайском крае. Фото 9
    09:11
    Жертвами теракта в Лондоне стали пять человек 50
    09:00
    Купить квартиру в Новосибирске в ипотеку можно в два раза дешевле 0
    08:55
    Виталий Кличко заявил о скором выходе сборника его изречений 3
    08:35
    Юлия Самойлова выступит от России на "Евровидении" в следующем году 69
    08:30
    Первый в этом году тур по новостройкам пройдет в Барнауле 25 марта 0
    08:15
    Один пожарный смог потушить горящий дом в Бийском районе 7
    08:00
    Квартиры в центре Барнаула стали доступнее 0
    07:44
    "Живое", "Босс-молокосос" и Кейси Аффлек: главные премьеры недели 0
    07:26
    Соединяя берега: как строят мост на главной дороге Алтая. Фото 12
    07:03
    Коттедж с бронированными окнами продают в Барнауле за 10,9 млн рублей. Фото 27
    06:32
    Кому можно, а кому нельзя делать массаж? 2
    06:01
    Промышленное производство на Алтае растет, а в целом по России падает 33
    05:08
    Потепление до +8 градусов прогнозируют в Алтайском крае 23 марта 0
    03:05
    Чеченским школьникам ввели в программу сочинение про Бузову 13
    02:06
    Использование GPS-навигации отключает некоторые функции мозга 0
    01:04
    Студию Disney обвинили в краже идеи мультфильма "Зверополис" 2
    00:13
    Более половины всех люксовых автомобилей России зарегистрированы в Москве 1

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.