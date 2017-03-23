И как это можно сделать?

Один из вариантов – поехать в Киев и увидеть выступления конкурсантов лично. Но на сам финал попасть уже не получится, так как все билеты на него раскупили. Сейчас к покупке доступны билеты только на полуфиналы для прямых эфиров и дневные полуфиналы, но и то не все.

Отличаются дневные полуфиналы тем, что на них не будет национального жюри, не будет вестись запись и трансляция. Цена билетов на них колеблется от 470 рублей до 12850 рублей. Купить их можно через сайт concert.ua.

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Менее затратный, но не столь зрелищный вариант, посмотреть конкурс по интернету. Телеканалы стран-участниц будут показывать онлайн трансляции этого значимого музыкального события. В том числе, это будет делать украинские UΛ:Перший и СТБ, а также белорусский "Беларусь 1".