Красную горку всегда отмечают через неделю после светлого праздника Пасхи. Когда отмечают Красную горку в 2017 году и что принято делать в этот день, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
В 2017 году Красную горку будут отмечать 23 апреля.
Считалось, что Красная горка – идеальный день для заключения брака. Даже есть такая пословица: кто на Красной горке женится, тот вовек не разведется.
На Руси в этот день женихи обливали водой свою избранницу. Женщины верили, что сохранить красоту можно, если на Красную горку при блеске молний умыться дождём.
На Красную горку принято приезжать на кладбище, чтобы помянуть близких.
Самая главная традиция на Красную горку — веселиться.
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