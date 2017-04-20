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Когда отмечается праздник Красная горка в 2017 году?

, ИА "Амител"
В следующее воскресенье после Пасхи отмечают праздник Красная горка


Красную горку всегда отмечают через неделю после светлого праздника Пасхи. Когда отмечают Красную горку в 2017 году и что принято делать в этот день, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Когда отмечают Красную горку в 2017 году?

В 2017 году Красную горку будут отмечать 23 апреля.

2
Как еще называют Красную горку?
Красную горку также называют Антипасхой и Фоминым воскресеньем. В этот день после долгого перерыва можно играть свадьбы.
3
Что принято делать на Красную горку?

Считалось, что Красная горка – идеальный день для заключения брака. Даже есть такая пословица: кто на Красной горке женится, тот вовек не разведется.

На Руси в этот день женихи обливали водой свою избранницу. Женщины верили, что сохранить красоту можно, если на Красную горку при блеске молний умыться дождём.

На Красную горку принято приезжать на кладбище, чтобы помянуть близких.

Самая главная традиция на Красную горку — веселиться.

 


 

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