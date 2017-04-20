Что принято делать на Красную горку?

Считалось, что Красная горка – идеальный день для заключения брака. Даже есть такая пословица: кто на Красной горке женится, тот вовек не разведется.

На Руси в этот день женихи обливали водой свою избранницу. Женщины верили, что сохранить красоту можно, если на Красную горку при блеске молний умыться дождём.

На Красную горку принято приезжать на кладбище, чтобы помянуть близких.

Самая главная традиция на Красную горку — веселиться.