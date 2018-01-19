Кто может стать президентом России?

Фото: uschoolnews.info
18 марта 2018 года в России появится новый президент. Конечно, мы не знаем, кто это. Но ему (или ей) явно будет больше 35 лет, он (или она) будет российским гражданином и без судимости. Рассказываем, кто имеет право стать главой российского государства.
Любой гражданин РФ старше 35 лет, постоянно проживающий в России более 10 лет, кроме того, кто:
- признан судом недееспособным или содержится в местах лишения свободы,
- имеет иностранное гражданство или вид на жительство,
- осужден к лишению свободы за тяжкое, особо тяжкое преступление и имеющий неснятую и непогашенную судимость, осужденный за экстремизм,
- имеет снятую или погашенную судимость за тяжкое преступление, если снята и погашена не более 10 лет назад, за особо тяжкое преступление — не более 15 лет назад,
- несет административное наказание,
- имеет вступивший в силу приговор суда о лишении права занимать государственные должности.
70 человек уведомили Центральную избирательную комиссию о желании баллотироваться в президенты: 24 кандидата от политических партий и 46 самовыдвиженцев. Из них более 50 человек уже сошли с предвыборной дистанции. Зарегистрировано два кандидата: Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ).
Еще 12 кандидатов от партий сейчас собирают подписи населения, без которых им не получить регистрацию. Это Эльвира Агурбаш ("Альянс Зеленых"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Екатерина Гордон ("Партия добрых дел"), Станислав Полищук ("Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунистическая партия "Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия Роста"), Роман Худяков ("Честно"/Человек. Справедливость. Ответственность"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Антон Баков ("Монархическая партия"), Наталья Лисицына ("Рот Фронт"), Михаил Козлов ("Партия социальной защиты").
Из самовыдвиженцев сбором подписей занимаются только два кандидата: Владимир Путин и Владимир Михайлов.
Еще по нескольким кандидатам ЦИК пока проверяет документы.
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Комментарии
Конечно, мы не знаем, кто это
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Серьёзно? Да вы его фамилию три раза в статье написали.
Мда... Если вам верить - то психи и заключенные имеют право баллотироваться))
В США почему-то не было президентов, управлявших более 2 сроков подряд и не подряд, нашу конституцию во многом, говорят, списали с американской.
19.01.2018 08:29
- гость -
В США почему-то не было президентов, управлявших более 2 сроков подряд и не подряд
Правда?)))
А Рузвельт, который 4 срока подряд правил?
"В 2008 году президентом стал Дмитрий Медведев." -Стать то стал, а показывали по ТВ Путина, а не Медведева. Путин продолжал быть Президентом будучи Премьером и это будет его 5 срок подряд.
А Рузвельт, который 4 срока подряд правил?
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Тогда война шла, не до выборов было.
А Рузвельт, который 4 срока подряд правил?
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Тогда война шла, не до выборов было.
Тогда война шла, не до выборов было.
И сколько снарядов прилетело в Вашингтон?
Банкет Грудинина в Германии - А коллекция часов Путина?
Сын Грудинина и наркотики -А гарем Путина?
Кандидатом в Президенты России не может быть лицо ранее не занимавшее должность Президента России!
И сколько снарядов прилетело в Вашингтон?
Воевали с Германией и с Японией.
Американцы вообще считают, что они победили Германию во 2 мировой войне.
19.01.2018 08:39
- гость -
А Рузвельт, который 4 срока подряд правил?
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Тогда война шла, не до выборов было.
Что, прям все 4 срока война шла?
Кто может стать президентом России?
Может стать опять Путин, но для России лучше, если будет Грудинин.
для России лучше, если будет Грудинин.
Большоооой вопрос... Темная лошадка этот Грудинин.
19.01.2018 08:29
- гость -
специально для вас более свежий пример демократического государства Германия:
А́нгела Дороте́я Ме́ркель — немецкий государственный и политический деятель, с 22 ноября 2005 года — федеральный канцлер Германии.
Надо ДНК брать у президента и потом сравнивать, чтобы не подсовывали потом двойников. Нынешний президент почему-то плохо немецкий знает.
Много букв. Читать не хочу. А Ванадий может стать президентом?
"Кто имеет право баллотироваться на этот пост?
Любой гражданин РФ старше 35 лет, постоянно проживающий в России более 10 лет, кроме того, кто:
- признан судом недееспособным или содержится в местах лишения свободы,
- имеет иностранное гражданство или вид на жительство,
- осужден к лишению свободы за тяжкое, особо тяжкое преступление и имеющий неснятую и непогашенную судимость, осужденный за экстремизм,
- имеет снятую или погашенную судимость за тяжкое преступление, если снята и погашена не более 10 лет назад, за особо тяжкое преступление — не более 15 лет назад,
- несет административное наказание,
- имеет вступивший в силу приговор суда о лишении права занимать государственные должности."
Корреспонденты, вы серьёзно? Или вы в спящем состоянии что ли статью выкладываете?