Кто может стать президентом России?

18 марта 2018 года в России появится новый президент. Конечно, мы не знаем, кто это. Но ему (или ей) явно будет больше 35 лет, он (или она) будет российским гражданином и без судимости. Рассказываем, кто имеет право стать главой российского государства.

Любой гражданин РФ старше 35 лет, постоянно проживающий в России более 10 лет, кроме того, кто:

На шесть лет. Следующие выборы президента должны пройти в 2024 году.

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А есть ли в законе ограничение по количеству сроков?

Согласно Конституции РФ "одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд".

Если Владимир Путин будет избран президентом 18 марта 2018 года, это будет его четвертый срок. Но не подряд. Первые два срока были с 2000 по 2008 год (тогда президент избирался на четыре года). В 2008 году президентом стал Дмитрий Медведев. Третьим сроком Путина были 2012-2018 годы.