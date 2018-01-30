Фото: Екатерина Смолихина. Amic.ru
Законодательство о выборах в России меняется часто. Вот, например, на выборах президента 18 марта 2018 года не будет открепительных удостоверений и досрочного голосования. Зато будет возможность проголосовать на любом участке страны. И сообщить о своем желании можно уже со среды, 31 января. Портал Amic.ru разбирался в деталях.
Да, именно на выборах президента 18 марта 2018 года можно. Если в день голосования вы не будете находиться по месту прописки и не сможете прийти на участок, то имеете возможность проголосовать по месту пребывания. Для этого нужно будет подать специальное заявление.
"На самом деле это большая группа избирателей: студенты из сельских районов, выехавшие за пределы региона для работы вахтовым методом, выезжающие в командировку. Жизненные ситуации бывают разные", — уточнила председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова в эфире радио "Эхо Москвы" в Барнауле.
Есть несколько вариантов, воспользоваться можно любым удобным:
- Прийти лично в любую территориальную избирательную комиссию с 31 января по 12 марта 2018 года. В Алтайском крае ТИКи работают в рабочие дни (понедельник – пятница) с 14.00 до 20.00, в выходные (суббота, воскресенье) и нерабочие праздничные дни – с 10.00 до 14.00.
- Прийти лично в любую участковую избирательную комиссию Алтайского края с 25 февраля по 12 марта 2018 года в рабочие дни (понедельник – пятница) – с 14.00 до 20.00, в выходные (суббота, воскресенье) и нерабочие праздничные дни – с 10.00 до 14.00.
- Прийти лично в один из филиалов Многофункционального центра Алтайского края с 31 января до 12 марта 2018 года в часы работы.
- Написать заявление в электронном варианте через портал госуслуг с 31 января по 12 марта 2018 года.
Подать заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения (образец вам дадут на месте) можно только лично и при наличии паспорта гражданина Российской Федерации. А через портал госуслуг – через ваш персональный пароль. Вы заполняете заявление, специалисты проверяют верность указанных персональных данных и принимают заявление. Вам выдается отрывной талон с указанием адреса вашего "нового" участка.
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Для тех, кто не успел в срок с 31 января по 12 марта, есть вариант прийти лично на избирательный участок в Алтайском крае по месту вашей регистрации с 13 марта по 16 марта 2018 года (с 14.00 до 20.00) и 17 марта 2018 года (с 10.00 до 14.00). Но там потребуется особое заявление, и процедура более сложная. Ее мы распишем подробнее позже.
Глава алтайского избиркома Ирина Акимова уточнила, что проголосовать избиратель сможет только один раз.
"В законе большое количество ограничений и для комиссий, и для избирателей для прозрачности процесса. Не будет никакой возможности прийти на участки многократно", — добавила она.
Штраф за неоднократное голосование составляет 30 тысяч рублей (часть 2 статьи 5.22 КоАП РФ).
После подачи заявления избиратель временно исключается из списка на "старом" участке и временно включается на "новом".
Вся информация собирается в системе ГАС "Выборы". В ЦИК РФ заявили, что система автономна и защищена от хакерских атак.
За день до голосования каждая УИК получает информацию со списком избирателей, в том числе и тех, кто включен по заявлению, и тех, кто по заявлению из списка временно исключен.
Комментарии
скока голвняка.... как будто есть за кого голосовать
С такими то подЗаконами Мы точно победим!
Вот какая радость! Теперь любой желающий может принять участие в переназначении нашего единственного и незаменимого президента В.В.Путина.
Опять какие то мутные схемы .Зачем участки в других странах, не нужно мнение "людишек" которые свалили из страны.
Есть вещи унизительные, противоестественные, каковыми сегодня являются эти выборы. Это стыдно и некрасиво. Я не могу изменить ситуацию, но меня не могут принудить участвовать в выборах.
Идет команда - всем работать на явку, затащить всех бюджетников, инвалидов, всех. Очень мощная агитация. Я не хочу в этом участвовать
30.01.2018 09:41
- гость -
хорошо сказал!
Кандидатов в президента-НЕТ! Я уверен, что кандидатов много, но зарегистрироваться им не дадут