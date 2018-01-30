Можно будет проголосовать не по прописке?

Да, именно на выборах президента 18 марта 2018 года можно. Если в день голосования вы не будете находиться по месту прописки и не сможете прийти на участок, то имеете возможность проголосовать по месту пребывания. Для этого нужно будет подать специальное заявление.

"На самом деле это большая группа избирателей: студенты из сельских районов, выехавшие за пределы региона для работы вахтовым методом, выезжающие в командировку. Жизненные ситуации бывают разные", — уточнила председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова в эфире радио "Эхо Москвы" в Барнауле.