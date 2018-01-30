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Как проголосовать не по прописке на выборах президента 18 марта 2018 года

, ИА "Амител"
Россияне получили право приходить на выборы не на свой участок

Фото: Екатерина Смолихина. Amic.ru


Законодательство о выборах в России меняется часто. Вот, например, на выборах президента 18 марта 2018 года не будет открепительных удостоверений и досрочного голосования. Зато будет возможность проголосовать на любом участке страны. И сообщить о своем желании можно уже со среды, 31 января. Портал Amic.ru разбирался в деталях.

1
Можно будет проголосовать не по прописке?

Да, именно на выборах президента 18 марта 2018 года можно. Если в день голосования вы не будете находиться по месту прописки и не сможете прийти на участок, то имеете возможность проголосовать по месту пребывания. Для этого нужно будет подать специальное заявление.

"На самом деле это большая группа избирателей: студенты из сельских районов, выехавшие за пределы региона для работы вахтовым методом, выезжающие в командировку. Жизненные ситуации бывают разные", — уточнила председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова в эфире радио "Эхо Москвы" в Барнауле.

2
Где и как подать заявление?

Есть несколько вариантов, воспользоваться можно любым удобным:

  • Прийти лично в любую территориальную избирательную комиссию с 31 января по 12 марта 2018 года. В Алтайском крае ТИКи работают в рабочие дни (понедельник – пятница) с 14.00 до 20.00, в выходные (суббота, воскресенье) и нерабочие праздничные дни – с 10.00 до 14.00.
  • Прийти лично в любую участковую избирательную комиссию Алтайского края с 25 февраля по 12 марта 2018 года в рабочие дни (понедельник – пятница) – с 14.00 до 20.00, в выходные (суббота, воскресенье) и нерабочие праздничные дни – с 10.00 до 14.00.
  • Прийти лично в один из филиалов Многофункционального центра Алтайского края с 31 января до 12 марта 2018 года в часы работы.
  • Написать заявление в электронном варианте через портал госуслуг с 31 января по 12 марта 2018 года.

Подать заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения (образец вам дадут на месте) можно только лично и при наличии паспорта гражданина Российской Федерации. А через портал госуслуг – через ваш персональный пароль. Вы заполняете заявление, специалисты проверяют верность указанных персональных данных и принимают заявление. Вам выдается отрывной талон с указанием адреса вашего "нового" участка.

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Для тех, кто не успел в срок с 31 января по 12 марта, есть вариант прийти лично на избирательный участок в Алтайском крае по месту вашей регистрации с 13 марта по 16 марта 2018 года (с 14.00 до 20.00) и 17 марта 2018 года (с 10.00 до 14.00). Но там потребуется особое заявление, и процедура более сложная. Ее мы распишем подробнее позже.

3
А если я прописан в одном регионе, а голосовать хочу в другом?
В данном случае территориальной привязки нет. Если вы гражданин РФ и обладаете избирательным правом, то в день выборов сможете проголосовать на любом участке в стране.
4
В другой стране проголосовать можно?
Вы сможете проголосовать в любой стране, где в день выборов президента России будут открыты участки. Найти участок можно на сайте Центральной избирательной комиссии. Заранее подать заявление можно через портал госуслуг, в ТИК, УИК или МФЦ. Всего будет 370 "иностранных" участков.
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5
Имеет ли значение, по какой причине я хочу проголосовать на другом участке?
Нет, причина может быть любая, будь то командировка, учеба или вы постоянно живете не по прописке. Вы ее укажете в заявлении, но подтверждать ее не требуется.
6
Можно ли проголосовать сразу на двух участках?

Глава алтайского избиркома Ирина Акимова уточнила, что проголосовать избиратель сможет только один раз.

"В законе большое количество ограничений и для комиссий, и для избирателей для прозрачности процесса. Не будет никакой возможности прийти на участки многократно", — добавила она.

Штраф за неоднократное голосование составляет 30 тысяч рублей (часть 2 статьи 5.22 КоАП РФ).

7
А если я написал такое заявление, но в день выборов никуда не уехал, где мне голосовать?
Вы сможете проголосовать и на своем "старом" участке. Нужно будет точно так же с паспортом прийти на участок в день выборов. Правда, придется подождать. Члены комиссии обязаны проверить, не проголосовали ли вы на "новом" участке, куда писали заявление. Это займет время.
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8
Должен ли у меня быть на руках какой-то документ, подтверждающий, что я могу проголосовать не на своем участке?
Нет. После подачи заявления о голосовании не по месту регистрации у вас на руках останется отрывной талон. Но его не надо будет предъявлять на самом участке.
9
А как на участке узнают, что я приду к ним голосовать 18 марта?

После подачи заявления избиратель временно исключается из списка на "старом" участке и временно включается на "новом".

Вся информация собирается в системе ГАС "Выборы". В ЦИК РФ заявили, что система автономна и защищена от хакерских атак.

За день до голосования каждая УИК получает информацию со списком избирателей, в том числе и тех, кто включен по заявлению, и тех, кто по заявлению из списка временно исключен.

10
А если я буду голосовать, как всегда, на своем участке, по прописке, что-то надо дополнительно делать?
Нет, вы прикреплены к своему участку по прописке. В день выборов просто приходите с паспортом и голосуете. Но вы можете заранее проверить, есть ли вы в списке избирателей. Для этого можно обратиться в ТИК или УИК, позвонить на горячую линию Избирательной комиссии Алтайского края: 8(3852) 36-30-62 либо сделать это через интернет.
11
Как найти свой участок?
На сайте Центральной избирательной комиссии РФ или на сайте Алтайской краевой избирательной комиссии. Там есть раздел "Найди свой избирательный участок". Либо обратиться на телефон горячей линии Избирательной комиссии Алтайского края: 8(3852) 36-30-62.
Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.01.2018 07:52
месный

скока голвняка.... как будто есть за кого голосовать

0  0
30.01.2018 08:12
- гость -

С такими то подЗаконами Мы точно победим!

0  0
30.01.2018 08:27
- гость -

Вот какая радость! Теперь любой желающий может принять участие в переназначении нашего единственного и незаменимого президента В.В.Путина.

0  0
30.01.2018 09:28
689

Опять какие то мутные схемы .Зачем участки в других странах, не нужно мнение "людишек" которые свалили из страны.

0  0
30.01.2018 09:41
- гость -

Есть вещи унизительные, противоестественные, каковыми сегодня являются эти выборы. Это стыдно и некрасиво. Я не могу изменить ситуацию, но меня не могут принудить участвовать в выборах.

0  0
30.01.2018 09:42
- гость -

Идет команда - всем работать на явку, затащить всех бюджетников, инвалидов, всех. Очень мощная агитация. Я не хочу в этом участвовать

0  0
30.01.2018 09:44
месный

30.01.2018 09:41
- гость -

хорошо сказал!

0  0
30.01.2018 10:23
- гость -

Кандидатов в президента-НЕТ! Я уверен, что кандидатов много, но зарегистрироваться им не дадут

0  0
30.01.2018 10:28
- гость -

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