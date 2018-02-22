Где и когда посмотреть дебаты кандидатов в президенты

Фото: iltumen.ru
Вот что-что, а предвыборные дебаты в этом году точно будут очень интересными. Участие в них примут семь из восьми кандидатов. Это и молодые, и уже в возрасте политики, среди них есть дама, и левые, и консерваторы. Портал Amic.ru кропотливо составил расписание всех дебатов.
На каких телевизионных каналах будут показывать дебаты?
С 26 февраля дебаты будут транслировать пять федеральных каналов. Все указанное время — московское.
Сразу отметим, что от участия в дебатах отказался только один из восьми зарегистрированных кандидатов — самовыдвиженец Владимир Путин. Остальные участие примут. Это Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия роста"), Григорий Явлинский ("Яблоко").
Итак, дебаты состоятся:
27 февраля, вторник:
"Общественное телевидение России" (с 21:05 до 21:50).
28 февраля, среда:
"Общественное телевидение России" (с 21:05 до 21:50),
"Россия 1" (с 23:15 до 00:15).
1 марта, четверг:
Первый канал (с 08:05 до 08:57),
"ТВ Центр" (c 17:00 до 17:50),
"Россия 24" (с 19:05 до 19:50),
"Общественное телевидение России" (с 21:05 до 21:50),
"Россия 1" (с 23:15 до 00:15).
2 марта, пятница:
"Россия 24" (с 19:05 до 19:50).
5 марта, понедельник:
Первый канал (с 08:05 до 08:57),
"ТВ Центр" (c 17:00 до 17:50),
"Россия 24" (с 19:05 до 19:50),
"Общественное телевидение России" (с 21:05 до 21:50),
"Россия 1" (с 23:15 до 00:15).
6 марта, вторник:
Первый канал (с 08:05 до 08:57),
"ТВ Центр" (c 17:00 до 17:50),
"Россия 24" (с 19:05 до 19:50),
"Общественное телевидение России" (с 21:05 до 21:50),
"Россия 1" (с 23:15 до 00:15).
7 марта, среда:
Первый канал (с 08:05 до 08:57),
"ТВ Центр" (c 17:00 до 17:50),
"Общественное телевидение России" (с 21:05 до 21:50).
12 марта, понедельник:
Первый канал (с 08:05 до 08:57),
"ТВ Центр" (c 17:00 до 17:50),
"Россия 24" (с 19:05 до 19:50),
"Общественное телевидение России" (с 21:05 до 21:50),
"Россия 1" (с 23:15 до 00:15).
13 марта, вторник:
Первый канал (с 08:05 до 08:57),
"ТВ Центр" (c 17:00 до 17:50),
"Россия 24" (с 19:05 до 19:50),
"Общественное телевидение России" (с 21:05 до 21:50),
"Россия 1" (с 23:15 до 00:15).
14 марта, среда:
Первый канал (с 08:05 до 08:57),
"ТВ Центр" (c 17:00 до 17:50),
"Россия 24" (с 19:05 до 19:50),
"Общественное телевидение России" (с 21:05 до 21:50),
"Россия 1" (с 23:15 до 00:15).
15 марта, четверг:
"ТВ Центр" (c 17:00 до 17:50),
"Россия 24" (с 19:05 до 19:50),
"Общественное телевидение России" (с 21:05 до 21:50),
Россия 1" (с 23:15 до 00:15).
Это время было предоставлено кандидатам бесплатно, как того требует закон.
С 19 февраля на этих каналах крутят агитационные ролики кандидатов.
На каких радиостанциях можно послушать дебаты?
Время для дебатов предоставили три радиостанции: "Маяк", "Радио России", "Вести ФМ". Но здесь будут дискутировать по три-четыре кандидата за эфир. Время московское.
Итак, дебаты на радио слушаем:
26 февраля, понедельник:
"Радио России" (13:10-13:58, Грудинин, Жириновский, Собчак, Титов).
28 февраля, среда:
"Маяк" (14:10-14:50, Грудинин, Собчак, Титов, Явлинский),
"Вести ФМ" (12:10-12:50, Бабурин, Жириновский, Явлинский),
"Радио России" (13:10-13:45, Бабурин, Сурайкин, Явлинский).
1 марта, четверг:
"Маяк" (14:10-14:50, Бабурин, Жириновский, Сурайкин),
"Вести ФМ" (12:10-12:50, Грудинин, Собчак, Сурайкин, Титов).
2 марта, пятница:
"Радио России" (13:10-13:58, Жириновский, Собчак, Сурайкин, Явлинский).
5 марта, понедельник:
"Маяк" (14:10-14:50, Бабурин, Грудинин, Сурайкин, Титов),
"Вести ФМ" (12:10-12:50, Собчак, Титов, Явлинский),
"Радио России" (13:10-13:45, Бабурин, Грудинин, Титов).
6 марта, вторник:
"Маяк" (14:10-14:50, Жириновский, Собчак, Явлинский),
"Вести ФМ" (12:10-12:50, Бабурин, Грудинин, Жириновский, Явлинский).
7 марта, среда:
"Радио России" (13:10-13:58, Грудинин, Жириновский, Сурайкин, Явлинский).
12 марта, понедельник:
"Маяк" (14:10-14:50, Грудинин, Жириновский, Титов),
"Вести ФМ" (12:10-12:50, Бабурин, Сурайкин, Титов),
"Радио России" (13:10-13:45, Бабурин, Собчак, Титов).
13 марта, вторник:
"Маяк" (14:10-14:50, Бабурин, Собчак, Сурайкин, Явлинский),
"Вести ФМ" (12:10-12:50, Грудинин, Жириновский, Собчак, Сурайкин),
"Радио России" (13:10-13:58, Собчак, Сурайкин, Титов, Явлинский).
14 марта, среда:
"Маяк" (14:10-14:50, Грудинин, Жириновский, Собчак),
"Вести ФМ" (12:10-12:50, Грудинин, Явлинский, Сурайкин),
"Радио России" (13:10-13:45, Бабурин, Грудинин, Жириновский).
15 марта, четверг:
"Маяк" (14:10-14:50, Бабурин, Сурайкин, Титов, Явлинский),
"Вести ФМ" (12:10-12:50, Бабурин, Жириновский, Собчак, Титов),
"Радио России" (13:10-13:58, Грудинин, Жириновский, Явлинский).
16 марта, пятница:
"Радио России" (13:10-13:45, Собчак, Сурайкин, Титов).
Зачем кандидатам участие в дебатах?
Дебаты – важная часть агитации любого кандидата. Телевидение имеет максимальный охват аудитории. В то же время это лучший способ лично рассказать о себе и своей программе.
Эти дебаты любопытны участниками. Здесь два коммуниста: Максим Сурайкин и Павел Грудинин. Два бизнесмена: Борис Титов и Павел Грудинин. Два ярких политика: Владимир Жириновский и Ксения Собчак.
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Комментарии
К чему этот цирк, когда главный из них не участвует?
Собчак яркий политик. Ха-ха.