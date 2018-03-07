Ситуации, когда в кошельке пусто, а дарить подарок надо, к сожалению, иногда случаются. Однако отсутствие финансов не означает, что ваша дама останется без праздника. Что делать и как быть, если у вас нет средств на подарок, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Избавить от хлопот
Для многих женщин, особенно для тех, кто большую часть времени проводит на работе, лучшим подарком будет полноценный выходной. А в случае с 8 марта 2018 года – четыре полноценных выходных.
Сделайте генеральную уборку, приготовьте ужин, переделайте всю домашнюю работу, чтобы вашей даме не пришлось в выходные работать по дому и делать то, что обычно сложно успеть в рабочие будни.
Идите лесом
Праздник — это не всегда накрытый стол, пять салатов, горячее и торт. Это прежде всего эмоции. Берите термос с горячим чаем, бутерброды, одевайтесь теплее и идите гулять в лес. Во-первых, это красивые пейзажи, во-вторых, прогулка на свежем воздухе повышает настроение и укрепляет иммунитет. А в-третьих, и в-четвертых, и в-пятых, признайтесь, как часто вы гуляете вдвоем по лесу и разговариваете обо всем на свете?
Немного Плюшкин
Вдруг у вас есть то, что может обрадовать вашу даму? Например, она мечтает научиться играть на гитаре, а у вас дома без дела лежит "шестиструнная". Вам не придется тратить деньги на довольно дорогой подарок.
Варианты могут быть разными — флешки, картины, книги и так далее.
Творческий подход
Денег нет, но есть талант — это про вас? Напишите стихи, сказку или нарисуйте комиксы про вашу избранницу. Такой подарок — на века. Представьте, как лет через 30 ваша дама будет рассказывать детям, что "никогда не забудет, как отец на 8 Марта посвятил ей поэму".
Дизайнерский подход
Если вы умеете работать в "Фотошопе", то можете сверстать плакат или постер. Или даже журнал, где на главной странице будет ваша вторая половинка. В интернете немало макетов и шаблонов, которые можно использовать. В этом случае, конечно, придется немного потратиться, чтобы распечатать подарок. Но это не самые большие траты.
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И наконец…
Если ни один из вариантов не понравился, займите денег, чтобы купить подарок. Варианты того, что может обрадовать женщин, мы писали вот в этом материале
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