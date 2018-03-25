Есть пострадавшие?

Да, пострадавшие есть. СМИ писали, что во время возгорания погибли четыре ребенка. Эту информацию подтверждают и официальные источники.

Так, Следственный комитет РФ пишет, что при проведении спасательных работ были обнаружены тела четверых детей, которые находились в детской комнате. "Кроме того, имеются пострадавшие, их точное число устанавливается", — сказано на сайте ведомства.

По другой информации, погибли три ребенка и одна женщина.

Местное издание Vse42.ru сообщает со ссылкой на Минздрав области, что всего погибли шесть человек.

В сообществе "Типичный Кемерово" пишут, что некоторым посетителям пришлось покидать ТЦ через окно.

Другие издания писали, что число погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово возросло до шести человек. Но эту информацию не подтвердили.

В настоящее время известно о 15 пострадавших.