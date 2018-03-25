vk.com/typical_kmr
В воскресенье, 25 марта, в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел серьезный пожар в кинотеатре. Есть сообщения, что при пожаре погибли четверо детей, однако некоторые СМИ опровергают эту информацию. Из горящего здания было эвакуировано порядка 100 посетителей и сотрудников. Чтобы спастись от огня, некоторые люди прыгали из окон. Что известно о трагедии к этому часу, читайте в материале Amic.ru.
Около ТРЦ находятся десятки пожарных машин и кареты "скорой". Задействовано более десяти единиц техники. На месте работают все службы города. Очевидцы писали в социальных сетях, что дым от пожара виден в других районах города.
Да, пострадавшие есть. СМИ писали, что во время возгорания погибли четыре ребенка. Эту информацию подтверждают и официальные источники.
Так, Следственный комитет РФ пишет, что при проведении спасательных работ были обнаружены тела четверых детей, которые находились в детской комнате. "Кроме того, имеются пострадавшие, их точное число устанавливается", — сказано на сайте ведомства.
По другой информации, погибли три ребенка и одна женщина.
Местное издание Vse42.ru сообщает со ссылкой на Минздрав области, что всего погибли шесть человек.
В сообществе "Типичный Кемерово" пишут, что некоторым посетителям пришлось покидать ТЦ через окно.
Другие издания писали, что число погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово возросло до шести человек. Но эту информацию не подтвердили.
В настоящее время известно о 15 пострадавших.
Предварительной причиной возгорания стала неисправная электропроводка. Однако в социальных сетях пишут, что это мог быть поджог.
"В рамках расследования следователи не только установят причины пожара, но и дадут принципиальную правовую оценку действиям представителей торгового комплекса, а также должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в нем", — сказано на официальном сайте Следкома России.
По предварительной информации, очаг возгорания находился в одном из кинозалов. Об этом заявил первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов.
В настоящее время следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области в связи с пожаром возбуждено уголовное дело. На месте происшествия организована работа следственной группы в составе опытных следователей и криминалистов регионального следственного управления.
Работа следственной группы ведется по нескольким направлениям: проводится допрос свидетелей и очевидцев произошедшего, а также устанавливаются собственники и арендаторы помещений торгового центра, изымается имеющая для следствия значение документация.
Буквально неделю назад в торговом центре "Зимняя вишня" проводились учения по эвакуации людей при пожаре. Однако, по словам очевидцев, эвакуация людей была организована плохо. В социальных сетях люди писали, что сигнализация не сработала. О возгорании посетителям объявили по громкой связи. Среди людей началась паника. Многие выбегали из торгового центра на улицу без одежды.
"Недавно проверки проходили все торговые центры. "Зимняя вишня" тоже прошла проверку, а сейчас такое произошло, и даже "пожарка" не сработала. Это значит, что, к сожалению, деньги решают все. Итог — унесенные жизни", — пишут в социальных сетях.
Читайте также в сюжете: Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Комментарии