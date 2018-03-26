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Выходите ли вы из здания, когда слышите противопожарную сигнализацию?

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Пожар в "Зимней вишне": хроника трагедии в Кемерово

, ИА "Амител"
В торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вновь заметили открытый огонь

Фото: news.vse42.ru


Торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово загорелся в воскресенье, 25 марта. Огонь вспыхнул примерно в 16:00 по местному времени. В настоящее время опять появляются сообщения об открытом огне.

По последним данным, погибли девять детей. Всего жертвами пожара стали 37 человек. Еще 64 человека считаются пропавшими без вести, из них 41 — дети. Данные уточняются.

Хронологию трагедии читайте в материале Amiс.ru.

1
Данные на 23.00 по московскому времени

Возгорание началось примерно в 16:00 по местному времени (примерно в 12.00 по Москве). Спустя 12 часов подвели предварительные итоги трагедии.

На тот момент было известно о 37 погибших. Еще 64 человека считаются пропавшими без вести, из них 41 — дети. По данным информационного агентства "Интерфакс", количество погибших составило 40 человек.

Пожар начался в ТЦ "Зимняя вишня", который находится в центре города Кемерово. По одной из версий, возгорание началось с детского батутного бассейна. Также рассматривается версия о неисправной проводке. Пользователи в социальных сетях пишут о поджоге. Официального заключения о причине возгорания пока нет.

2
Эпицентр пожара

Пожар начался на третьем этаже "Зимней вишни" в районе игровой комнаты для детей. На этой же территории были расположены развлекательный центр и кинотеатр.

Отмечается, что не сработала пожарная сигнализация, двери в кинозал были закрыты, а лифты работали. Важно, что буквально неделю назад в "Зимней вишне" проводились учения по эвакуации людей при пожаре.

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3
Что известно о торговом центре?

ТЦ "Зимняя вишня" открылся в 2013 году. Общая площадь — 23 тысячи квадратных метров. По данным некоторых СМИ, в настоящее время владельцем ТЦ является Надежда Судденок. Женщина выкупила торговый центр в 2013 году.

В настоящее время задержаны три человека. Это владелица торгового центра Надежда Судденок, директор компании, отвечавшей за пожарную безопасность, и директор еще одной компании Никитин, пишет Mash. Ключевой свидетель по делу о пожаре в ТЦ — аниматор по имени Евгений. Он дал показания, что видел подростков, которые якобы подожгли поролон в игровой комнате.

Всего допрошено порядка 60 человек.

4
Соболезнования Владимира Путина

В первые часы после трагедии президент страны Владимир Путин выразил погибшим и их семьям свои соболезнования.

"Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Вся детальная информация о произошедшем была предоставлена президенту в докладах главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора области Амана Тулеева", — заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

5
Контактный зоопарк

Известно, что на третьем этаже торгового центра кроме кинозалов находился контактный зоопарк. Все животные погибли. В зоопарке жили белки, кролики, сурикаты, хорек, козы, лиса. Всего около 200 животных.

6
Уголовное дело

Также в первые часы стало известно, что Следственный комитет по факту пожара возбудил уголовное дело по трем статьям, в том числе о причинении смерти по неосторожности. Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин, оно передано в центральное управление ведомства.

В Кемерово работают следователи из Москвы.

7
Власти Кемеровской области и мэрии

Власти Кемеровской области моментально сделали заявления о том, что работники ТЦ могли допустить "массу нарушений", "в том числе по обходным выходам".

"Вопрос также, почему двери в кинозалы оказались закрыты", — заявил заместитель губернатора Кемеровской области.

Родных и близких пострадавших и пропавших без вести во время пожара в "Зимней вишне" собрали в школе, которая находится рядом с торговым центром.

С родственниками продолжают работу психологи.

8
Телефон горячей линии
Телефон горячей линии заработал примерно спустя час после того, как стало известно о трагедии.
9
Процедура опознания

Процедура опознания погибших на 23.00 по местному времени была еще невозможна. "Пока следствие не разрешит, тела будут находиться в здании. Как только станет возможно, будет проведена процедура опознания”, — заявил мэр г. Кемерово Илья Середюк.

В настоящее время опознаны только две жертвы пожара в Кемерово. Это женщины Наталья Селезень и Татьяна Дарсалия.

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10
Заблокированные двери

Спустя несколько часов после пожара появилась информация о заблокированных дверях. По словам вице-губернатора области Владимира Чернова, вероятно, что из второго кинозала люди не могли выйти не из-за заблокированных дверей, а из-за упавших конструкций. Разбираться в этом будет следствие.

Также примерно в это же время Чернов говорил, что на телефоны посетителей центра, которые оставались в здании ТЦ, проходят звонки.

"Телефоны работают, хотя они должны были бы сгореть. По словам родственников, во время пожара им были звонки от людей из второго зала. Те, кто был в зале, говорили, что зал заперт и они не могут его открыть", — заявил чиновник.

11
Помощь властей и горожан

Спустя несколько часов после трагедии в Кемерово горожане начали сбор крови для пострадавших.

Также глава региона Аман Тулеев заявил, что семьи жертв пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" получат по 1 миллиону рублей.

"Мною принято решение: каждой семье, где есть погибший, к сожалению, по 1 миллиону рублей", — заявил глава региона на заседании оперативного штаба, отметив, что если в семье погибли два человека, то они получат 2 миллиона.

Также Тулеев заявил, что уже начинается выезд спецгрупп к семьям с погибшими. С ними будут работать психологи, соцработники и врачи. Губернатор подчеркнул, что работа будет проводиться адресно.

12
Родственница Тулеева
Спустя примерно 11 часов после трагедии стало известно, что среди жертв пожара числится 11-летняя Татьяна Курчевская, родственница главы Кемеровской области Амана Тулеева. Об этом сообщают ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
13
Сообщения о смерти спасателей
Ближе к ночи в СМИ появилась информация о гибели двух пожарных, которые тушили торговой центр. Однако информация не подтвердилась. МЧС опровергло информацию СМИ. Все пожарные живы.
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14
Работа спасателей

Пожарные и спасатели работали с риском для жизни и здоровья. Внутри ТЦ неустойчивые конструкции, сильное задымление. Доступа в отдельные помещения нет из-за высокой температуры.

На место вылетел самолет Ил‐76 из красноярского аэропорта с отрядом спасателей, психологами и оперативной группой. Прибывшие на место специалисты незамедлительно приступили к работе. На территории всей области объявлен режим ЧС.

Сотрудники МЧС будут работать на месте пожара в Кемерово в круглосуточном режиме.

15
Обход четвертого этажа

После того, как пламя удалось локализовать, пожарные продолжили обход четвертого этажа.

"Бассейн вскрыли, проверили, никого нет", — сообщают пожарные, работающие на месте трагедии, пишет BBC.

Обход продолжился и ранним утром. Спасатели отмечают, что передвигаться по ТЦ очень опасно. Много "висячих" балок. 

16
Состояние на 6.00

Утром 26 марта в помещениях сгоревшего ТЦ сохранялась очень высокая температура. Пожарные проливали здание для того, чтобы сбить температуру.

Также поступали сообщения о том, что вновь замечен открытый огонь.

17
Заявление уполномоченного по правам ребенка

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова сделала заявление в связи с трагедией в торговом центре в г. Кемерово.

"В современных торговых центрах создаются детские площадки и клубы, где стало популярно проводить досуг или праздновать детские дни рождения. Тем более это требует повышенных мер безопасности. Причину произошедшего установит расследование, проводимое сейчас МЧС и СК России", — заявила Кузнецова телеканалу Russia Today.

Также она выразила соболезнования в связи с трагедией.

18
Что будет со зданием ТЦ?

Скорее всего, здание снесут. Источник ТАСС в органах власти Кемеровской области считает, что торговый центр "Зимняя вишня" не подлежит восстановлению.

"Скорее всего, здание будет снесено. Судя по всему, помещения ТРЦ были обшиты пластиком и утеплителем, которые стали выделять едкий дым, четырех вздохов достаточно, чтобы получить смертельное отравление", — пишет издание.

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19
Проверка торговых центров

Заявление о том, что в Кемерово проверят все торговые центры, появилось 26 марта. Об этом сообщил вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов.

"Проверки однозначно будут проводиться. Сейчас мы определим механизм, по которому будут проверки, но самое сложное, что во всех наших торговых центрах ситуация аналогична с точки зрения детских центров и кинотеатров на верхних этажах", — цитирует Чернова ТАСС.

20
Что было известно на 8.30 утра по местному времени?

Пожар продолжается более 16 часов. Погибли 37 человек, в том числе девять детей. Около 50 человек пострадали, им оказывается медицинская помощь.

Без вести пропали 64 человека, среди них десятки детей.

Тушение пожара продолжается снаружи. Несколько часов назад пожарные покинули здание, так как оно начало разрушаться.

Власти оказывают психологическую помощь родственникам погибших и пропавших без вести. В Кемерово объявлен сбор крови для пострадавших.

Из желающих сдать кровь пострадавшим выстраиваются очереди.

21
Мальчик, который прыгал из окна, находится в коме

Врачам пришлось ввести в состояние искусственной комы подростка, который выпал из окна горящего торгового центра.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео того, как подросток пытается спастись от огня, выбирается на подоконник окна четвертого этажа, но затем срывается и падает на козырек над входом в здание.

Мальчик был доставлен в больницу с многочисленными переломами, сейчас он находится в реанимации.

22
Что происходит в ТЦ сейчас?
В данный момент спасатели обследуют кинотеатр торгового центра. Там могли находиться десятки людей, в том числе дети.
Читайте также в сюжете: Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.03.2018 10:58
Евгений

Вернуть смертную казнь.

0  0
26.03.2018 11:00
- гость -

Наши ТЦ проверять будут? Особенно утеплитель при горении которого опасный дым получается
Соболезнования

0  0
26.03.2018 11:02
- гость -

Хожу в сафари гуливер, там тоже доступ через лифт или эскалатор.
Все лестницы закрыты...

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