Руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов предлагает размещать детские комнаты и кинотеатры на первых, а не на верхних этажах торговых центров. Об этом он заявил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. По одной из версий, многие посетители погибли именно в кинозале, причем они были заперты там изнутри. Разбираемся, почему это нереально и вряд ли осуществимо.
После пожара в Кемерово, где погибло более 64 человек, готовы пойти на самые кардинальные законодательные меры. Сергей Неверов уверен, что нужно сделать серьезные выводы и составить требования к торговым центрам и ко всем местам массового скопления людей, чтобы исключить подобные трагедии.
"Почему детские комнаты отдыха, кинотеатры расположены на самых верхних этажах торговых центров? Если посмотрим по всей стране, их огромное количество и они все там. Почему нельзя сделать на первом этаже, чтобы были запасные двери, которые наружу сразу открываются? Почему нельзя сделать, чтобы наверху находились дорогие магазины, мебель?" - сказал Неверов.
К еще более кардинальным мерам призывает лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Он выступил с инициативой временно приостановить работу кинотеатров и развлекательных площадок во всех российских ТЦ. По его мнению, такие меры необходимы до окончания тщательной проверки. Сенатор Совета Федерации Валерий Рязанский также предложил строить кинотеатры не выше первого этажа торгового центра.
Кинозалы имеют свою высоту. Например, высота экрана IMAX – около 20-25 метров. Это на уровне четырехэтажного здания. Поэтому расположить такой зал под землей нереально. Из такого кинотеатра выбраться во время пожара будет еще более проблематично, учитывая сложность конструкции. Исходя из высоты экранов, технических особенностей зала, обычно кинотеатры располагают минимум на 3-м этаже торгового центра.
Такая практика годами существует во всем мире. Кроме того, с годами становится все меньше автономных кинотеатров, расположенных не в торговых центрах. Дело в коммерческой причине. Проходимость в торговых центрах намного выше, чем где-либо. Поэтому владельцы сетей стараются открывать свои залы именно там. К слову, в Барнауле остался только один кинотеатр подобного типа — "Мир". При этом вход в залы там расположен на втором этаже. Таким образом, выполнить законодательные инициативы депутатов будет просто невозможно.
Начали проверку после пожара в "Зимней вишне". В Барнауле, например, сотрудники некоторых кинотеатров прошли дополнительный инструктаж на случай чрезвычайной ситуации.
С заявлением выступила Ассоциация владельцев кинотеатров, призвав всех владельцев российских кинотеатров, торговых центров, магазинов, ресторанов и других заведений провести проверки всех систем оповещения, пожаротушения, эвакуации зрителей, а также провести тренинги персонала на случай чрезвычайных ситуаций.
"Мы призываем органы МЧС оказывать нам поддержку в обеспечении безопасности наших гостей не только в режиме проверок, но и в режиме поддержки, консультаций, сотрудничества с целью гарантировать безопасность людей, – говорится в заявлении организации. – Мы призываем владельцев зданий не сводить все отношения к формату арендодатель – арендатор, а поставить вопросы безопасности посетителей на уровень совместной ответственности и сотрудничества! Мы скорбим вместе со всей страной и заявляем, что предпримем все меры, зависящие от нас, а от нас многое зависит, чтобы не допустить повторения таких трагедий", — говорится в заявлении.
При этом владельцев залов призывают усилить пожарную безопасность.
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Комментарии
Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.
Чушь какая-то про кинотеатры. Почему нельзя сделать ВХОДЫ и ВЫХОДЫ на первом этаже! Логично, что кинотеатр занимает 3-4 этажа, но почему вход на 4-ом??? Во всех советских кинотеатрах в Барнауле вход/выход, если не на улицу, то на первый этаж! Экраны, может и поменьше, но!
Капитализм убивает людей!
дополнительную пожарную лестницу из зала на первый этаж, минуя территорию ТЦ
Раскладные трапы с верхних этажей ТЦ как в самолётах...
В Рубцовске в Радуге на первом этаже кинотеатр... Построили же. Почему ж это нереально???
Какая чушь. Начались соревнования в тупости. Госдума лидирует.
Всё, в кинотеатры больше не хожу, снова пользуюсь торрентами.. .