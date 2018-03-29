Фото: Константин Гришин/barnaul.org
Первые похороны погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" прошли в Кемерово. Подозреваемых в причастности к трагедии решением суда отправили под стражу пока только до конца мая 2018 года. А Аман Тулеев, глава области, записал обращение к жителям Кузбасса. О главных событиях, которые произошли в Кемерово за последние сутки, читайте в материале Amic.ru.
28 марта похоронили первую погибшую в пожаре. Это 37-летняя учительница иностранных языков Татьяна Дарсалия. В воскресенье, 25 марта, она повела свою 14-летнюю дочь в торговый центр. Таким образом они хотели отметить начало весенних каникул.
В момент пожара женщина с дочкой находилась на втором этаже. Она успела вывести дочь из "Зимней вишни". Однако, когда Дарсалия узнала, что внутри горящего ТЦ остались дети и они заперты в кинозале, вернулась в здание, чтобы попытаться их спасти. Дарсалия задохнулась угарным газом.
Попрощаться с учительницей пришли десятки ее учеников, а также незнакомые люди. В часовню, где проходило отпевание, не смогли войти все желающие. Внутри были только те, кто знал женщину лично.
Также 28 марта отпели и похоронили еще трех человек, погибших в страшном пожаре. Это 28-летний Антон Мухин, его пятилетний сын Ратибор и десятилетняя Лиза Сыпко.
Как стало известно СМИ, должностей лишились заместитель губернатора Кемеровской области Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики Кузбасса Нина Лопатина. По словам осведомленных источников, кадровое решение уже принято, но документы пока не подписаны, пишет "Газета.ru". Впрочем, на официальном уровне пока не было речи о том, что их увольнение связано с пожаром в "Зимней вишне".
Вице-губернатор области Сергей Цивилев, который обвинил мужчину, потерявшего в пожаре всю семью, в том, "что он пришел попиариться на горе", должности не лишился.
Губернатор Кемеровской области, скорее всего, покинет свой пост в конце мая 2018 года, пишут СМИ со ссылкой на источники. Однако его уход вряд ли будет связан с пожаром в "Зимней вишне".
Владимир Путин, отвечая на вопрос местных жителей о том, будет ли отправлен в отставку Аман Тулеев, сказал, что "сразу назначать виновных не стоит — произошла страшная трагедия". Также президент подчеркнул, что необходимо "точно определить, кто в чем виноват".
Губернатор Кузбасса Аман Тулеев записал десятиминутное видеообращение к жителям. Он заявил, что "определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей". Также (эти силы - прим. ред.) намерены "раскачать" ситуацию в регионе.
Губернатор говорил о том, что им поступают анонимные звонки о минировании зданий и шахт в Кузбассе. Звонки ложные. Но после каждого такого обращения им приходится поднимать людей из шахт. Также Тулеев говорил и об украинском пранкере. Глава региона пообещал, что все основные виновные в гибели людей при пожаре в ТЦ будут привлечены к ответственности.
Известный кемеровский врач отказался от звания "Лауреат премии Кузбасса", потому что его разочаровало поведение Амана Тулеева.
Травматолог-ортопед, почетный член правления АО "Травма Россия" и попечительского совета АО Foundation Андрей Волна написал открытое письмо губернатору Кемеровской области Аману Тулееву. Мужчина отказался от присвоенного ему в 2000 году звания "Лауреат премии Кузбасса". Свое решение он объяснил тем, что его разочаровало поведение губернатора области во время трагедии в ТЦ "Зимняя вишня". Письмо Андрей Волна разместил на своей странице в Facebook.
"Я помню, как Вы разговаривали на площадях с забастовщиками. Я помню, как Вы не боялись приезжать на похороны и утешать семьи погибших шахтеров. Я многое помню… И я всегда считал Вас бескомпромиссным и решительным руководителем. Для меня Вы были человеком чести, прежде всего. Тем тяжелее мне было наблюдать то, что происходило и происходит с Вами и Кузбассом в последние годы", — написал Андрей Волна.
Жители Кемерово Игорь Сабадаш и Надежда Вострикова подали в городскую прокуратуру жалобы на действия сотрудников МЧС и МВД, пишет РБК. У жителей города в страшном пожаре погибли дочь, трое внуков и невестка.
"Считаю, что в действиях сотрудников МЧС и полиции есть несвоевременность, неполнота действий, бездействие, приведшее к гибели детей", — рассказал Игорь Сабадаш изданию. Также мужчина сообщил, что аналогичное заявление в прокуратуру подала по крайней мере еще одна семья.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 28 марта, заявил, что количество пропавших без вести при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово в настоящее время не может считаться окончательным. Песков добавил, что точные данные будут известны после завершения следствия.
"Сейчас ведется следствие, соответственно, в момент следствия любая информация не может считаться информацией от первоисточника, потому что конечная цифра, конечно, будет представлена по результатам следствия", — уточнил пресс-секретарь президента.
Следственный комитет России ранее говорил, что получил 67 заявлений от граждан о пропавших без вести в ходе событий в Кемерово.
"Данные получены лично, по почте и СМС. Фамилии не повторяются. 70 процентов пропавших без вести — дети, средний возраст — 10-13 лет", — приводит слова собеседника "Газета.ru".
На сайте горадминистрации Кемерово размещен список из 36 фамилий людей, которые на 28 марта числятся пропавшими без вести.
Как пишет "Медуза", 28 марта в 11 утра сотрудники МЧС сообщили, что останки 37 погибших отвезут на экспертизу в Москву, откуда они вернутся только через три недели.
Вице-губернаторы Кемеровской области Владимир Чернов и Сергей Цивилев пояснили родственникам погибших, что если бы экспертизу проводили в Кемерово, то они бы настояли на том, чтобы эксперты работали круглосуточно, а результаты стали известны быстрее. Но на Москву они никак повлиять не могут, пишет "Медуза".
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