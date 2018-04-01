Почему Тулеев подал в отставку и как это отразится на Кузбассе?

Фото: Gubdaily.ru
1 апреля 2018 года губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку. И президент России ее принял. Рассказываем, что происходит.
Да, это не первоапрельская шутка. Аман Тулеев действительно подал в отставку. Об этом сообщил сам Тулеев 1 апреля 2018 года. И отставку уже принял президент России Владимир Путин. Информация об этом размещена на официальном сайте Кремля.
"В связи с заявлением Губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. о досрочном прекращении полномочий … постановляю: принять отставку Губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. по собственному желанию", — говорится в опубликованном приказе президента. Приказ вступил в силу со дня его подписания.
Как пояснил сам Тулеев в своем видеообращении к жителям региона, его решение связано с трагедией в торговом центре "Зимняя вишня", которая произошла 25 марта, и это "правильное, осознанное, единственно верное решение". "Потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя", — сказал губернатор Кузбасса. Аман Тулеев напомнил, что в этом пожаре погибли 64 человека, большинство из них – дети.
"Мы потеряли 64 человека и большинство из них — дети. Наши дети. Каждый из нас всё это пропустил через свое сердце, весь этот ужас, боль этой катастрофы... Вместе с нами скорбит и вся Россия, и весь мир".
Думаем, что нет. В последнее время у 73-летнего Амана Тулеева возникли серьезные проблемы со здоровьем. Он перенес операцию на сердце. Даже во время приезда Путина в Кемерово после пожара, когда президент объявил минуту молчания, встать на ноги Тулеев смог только с помощью полпреда Сергея Меняйло.
Слухи об отставке Тулеева ходили уже примерно год. А после того, как на Кузбасс прислали Цивилёва, эти слухи стали уж очень упорными. Уже тогда заговорили, что именно он сменит Тулеева.
Согласно указу Президента РФ, временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области будет назначен Сергей Цивилёв, который получил пост заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку в начале марта 2018 года. До этого Цивилёв являлся гендиректором угольной компании "Колмар" (ведет добычу угля на юге Якутии) и владел 100% акций "АНТЭ Холдинг" и "Данрит". После вступления в должность вице-губернатора Цивилёв передал акции компании своей супруге.
"Я хочу заверить всех Вас, каждого жителя Кемеровской области, что реализую все инициативы и решения по развитию региона. А мы с вами определим, что в первую очередь, что в долгосрочной перспективе нужно сделать для будущего Кузбасса", — сказал Цивилёв в своем обращении к жителям региона.
Но губернатора Кемеровской области все-таки будут выбирать жители Кузбасса. Когда состоятся выборы, пока неизвестно.
Вопрос об этом остается открытым. Эксперты говорят, что после ухода Тулеева возможен так называемый передел собственности среди местных элит, борющихся за влияние. С этой точки зрения Сергей Цивилёв — удобный вариант, так как он "варяг" и не поддерживает ни одну из противоборствующих местных сторон, а значит, конфликт не разгорится.
Кроме того, перед назначением Цивилёва на должность вице-губернатора с ним встречался президент РФ, и это говорит об очень серьезной поддержке федерального центра.
Если же смотреть на ситуацию исключительно с точки зрения пожара в "Зимней вишне", то, к сожалению, этот ТЦ не единственный, в котором грубо и даже цинично нарушены правила противопожарной безопасности. И повлияет на эту ситуацию не отставка Тулеева, а целенаправленная и жесткая политика властей и надзорных органов по всей стране.
Комментарии
Однако, сказать "Простите меня, люди!" так не смог.
А что сразу не подал в отставку? Почему неделю ждал?
Да, брось извинятся, раньше надо было, Вовка скоро тоже скажет как простите не получилось, погрёб я на своей галере...а хотя кому Он где нужен....
С завтрашнего дня новый губер станет великим и незаменимым...
Да, и население в едином порыве отдаст хлопцу свои голоса на выборах...
Больной, мотающийся по пропиндостстской гейевропе в поисках лечения, которое не в силах оказать на родине, в тоже время, когда выезд по этическим соображениям представителям российской власти не уместен подождав неделю после трагедии нашел повод уйти красиво. Поймут ли жители Кузбасса? Давно уже не важно, что он сам сказал вслух?
так называемый передел собственности среди местных элит, борющихся за влияние. С этой точки зрения Сергей Цивилёв — удобный вариант, так как он "варяг" и не поддерживает ни одну из противоборствующих местных сторон, а значит, конфликт не разгорится.
Вот о таком дерьме спокойно говорят со страниц прессы в путинской России, как будто нормально, что не закон власть, а коррупция каких то вчерашних крестьян и рабочих, обозвавших себя элитами, потому что украли народное достояние у других людей, и эта ситуация является при данном строе нормой жизни
1.04.2018 17:37
- гость -
А что сразу не подал в отставку? Почему неделю ждал?
Потому что неделю назад путин еще не решил, что тулеев болен и совесть его мучает.