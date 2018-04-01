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Почему Тулеев подал в отставку и как это отразится на Кузбассе?

, ИА "Амител"
Тулеев сказал, что не может с таким грузом работать на посту губернатора

Фото: Gubdaily.ru


1 апреля 2018 года губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку. И президент России ее принял. Рассказываем, что происходит.

1
Аман Тулеев не пошутил? Он правда подал в отставку?

Да, это не первоапрельская шутка. Аман Тулеев действительно подал в отставку. Об этом сообщил сам Тулеев 1 апреля 2018 года. И отставку уже принял президент России Владимир Путин. Информация об этом размещена на официальном сайте Кремля.

"В связи с заявлением Губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. о досрочном прекращении полномочий … постановляю: принять отставку Губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. по собственному желанию", — говорится в опубликованном приказе президента. Приказ вступил в силу со дня его подписания.

2
Почему Тулеев подал в отставку?

Как пояснил сам Тулеев в своем видеообращении к жителям региона, его решение  связано с трагедией в торговом центре "Зимняя вишня", которая произошла 25 марта, и это "правильное, осознанное, единственно верное решение". "Потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя", — сказал губернатор Кузбасса. Аман Тулеев напомнил, что в этом пожаре погибли 64 человека, большинство из них  – дети.

"Мы потеряли 64 человека и большинство из них — дети. Наши дети. Каждый из нас  всё это пропустил через свое сердце, весь этот ужас, боль этой катастрофы... Вместе с нами скорбит и вся Россия, и весь мир".

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3
Это единственная причина отставки Тулеева?

Думаем, что нет. В последнее время у 73-летнего Амана Тулеева возникли серьезные проблемы со здоровьем. Он перенес операцию на сердце. Даже во время приезда Путина в Кемерово после пожара, когда президент объявил минуту молчания, встать на ноги Тулеев смог только с помощью полпреда Сергея Меняйло.

Слухи об отставке Тулеева ходили уже примерно год. А после того, как на Кузбасс прислали Цивилёва, эти слухи стали уж очень упорными. Уже тогда заговорили, что именно он сменит Тулеева.

4
Кто будет исполнять обязанности губернатора Кемеровской области?

Согласно указу Президента РФ, временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области будет назначен Сергей Цивилёв, который получил пост заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку в начале марта 2018 года. До этого Цивилёв являлся гендиректором угольной компании "Колмар" (ведет добычу угля на юге Якутии) и владел 100% акций "АНТЭ Холдинг" и "Данрит". После вступления в должность вице-губернатора Цивилёв передал акции компании своей супруге.

"Я хочу заверить всех Вас, каждого жителя Кемеровской области, что реализую все инициативы и решения по развитию региона. А мы с вами определим, что в первую очередь, что в долгосрочной перспективе нужно сделать для будущего Кузбасса", — сказал Цивилёв в своем обращении к жителям региона.

Но губернатора Кемеровской области все-таки будут выбирать жители Кузбасса. Когда состоятся выборы, пока неизвестно.

5
Как отставка Тулеева отразится на Кузбассе?

Вопрос об этом остается открытым. Эксперты говорят, что после ухода Тулеева возможен так называемый передел собственности среди местных элит, борющихся за влияние. С этой точки зрения Сергей Цивилёв — удобный вариант, так как он "варяг" и не поддерживает ни одну из противоборствующих местных сторон, а значит, конфликт не разгорится.

Кроме того, перед назначением Цивилёва на должность вице-губернатора с ним встречался президент РФ, и это говорит об очень серьезной поддержке федерального центра.

Если же смотреть на ситуацию исключительно с точки зрения пожара в "Зимней вишне", то, к сожалению, этот ТЦ не единственный, в котором грубо и даже цинично нарушены правила противопожарной безопасности. И повлияет на эту ситуацию не отставка Тулеева, а целенаправленная и жесткая политика властей и надзорных органов по всей стране.


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Комментарии

1.04.2018 17:29
гость

Однако, сказать "Простите меня, люди!" так не смог.

0  0
1.04.2018 17:37
- гость -

А что сразу не подал в отставку? Почему неделю ждал?

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1.04.2018 17:37
медведь-шатун

Да, брось извинятся, раньше надо было, Вовка скоро тоже скажет как простите не получилось, погрёб я на своей галере...а хотя кому Он где нужен....

0  0
1.04.2018 17:37
- гость -

С завтрашнего дня новый губер станет великим и незаменимым...

0  0
1.04.2018 17:39
- гость -

Да, и население в едином порыве отдаст хлопцу свои голоса на выборах...

0  0
1.04.2018 17:50
- гость -

Больной, мотающийся по пропиндостстской гейевропе в поисках лечения, которое не в силах оказать на родине, в тоже время, когда выезд по этическим соображениям представителям российской власти не уместен подождав неделю после трагедии нашел повод уйти красиво. Поймут ли жители Кузбасса? Давно уже не важно, что он сам сказал вслух?

0  0
1.04.2018 18:17
- гость -

так называемый передел собственности среди местных элит, борющихся за влияние. С этой точки зрения Сергей Цивилёв — удобный вариант, так как он "варяг" и не поддерживает ни одну из противоборствующих местных сторон, а значит, конфликт не разгорится.

Вот о таком дерьме спокойно говорят со страниц прессы в путинской России, как будто нормально, что не закон власть, а коррупция каких то вчерашних крестьян и рабочих, обозвавших себя элитами, потому что украли народное достояние у других людей, и эта ситуация является при данном строе нормой жизни

0  0
1.04.2018 18:18
- гость -

1.04.2018 17:37
- гость -
А что сразу не подал в отставку? Почему неделю ждал?

Потому что неделю назад путин еще не решил, что тулеев болен и совесть его мучает.

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