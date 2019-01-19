Крещение Господне – Великий праздник для христиан. С этим днем связано много традиций и обрядов. Как и во многих других случаях, народные приметы не велят у этот день убираться и работать. Но что делать тем, кто по долгу службы вынужден в этот день идти на работу, или у кого просто не было возможности навести порядок в доме накануне праздника? Учитывая, что Крещение в 2019 году выпало на субботу, отвечаем подробно, что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник.
Поскольку Крещение – большой праздник, к которому принято готовиться заранее, то и уборку в доме тоже следовало провести еще до сочельника. В народе считается, что в Крещение грешно заниматься всеми домашними делами — убираться, стирать, шить и вязать.
Священники также говорят, что лучше всю работу по дому сделать заранее, а праздничный день посвятить молитвам. Но если такой возможности у вас не было, то запрета на уборку в праздник нет, и навести порядок в доме можно. Но сначала следует сходить на службу, попросить прощения у Бога, а после уборке окропить дом святой водой.
Раньше существовал жесткий запрет на стирку белья не только в праздник Крещения, но и три дня после него. Считалось большим грехом опускать грязные вещи в освященную воду. Существовал и запрет на тяжелую работу в этот день – считалось, что хозяйка проленилась и не подготовилась к празднику. Поскольку сегодня белье стирает машинка, такого жесткого запрета нет. Но все же священники рекомендуются воздержаться от стирки, если есть такая возможность.
Нельзя ругаться, сквернословить, гневаться, жаловаться, клеветать и сплетничать. Крещение – это большой праздник. И в этот день нужно избегать любого негатива. Следует внимательно следить за своими словами и мыслями.
Даже если у вас в этот день с кем-то возникли разногласия, нужно отложить выяснение отношений до следующего дня.
Постарайтесь весь день провести в в хорошем настроении. По народным поверьям те, кто плачут или печалятся в Крещение, будут несчастны весь год.
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