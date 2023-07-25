Трех пострадавших при перевороте грузовика доставят санавиацией в Горно-Алтайск

Водителю и еще пяти взрослым пассажирам госпитализация не потребовалась. Пятеро детей остаются под наблюдением медиков, еще двоих забрали родители домой

25 июля 2023, 19:07, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Максимов"

Пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов рассказал о состоянии пострадавших при перевороте грузовика с туристами. В своем Telegram-канале он рассказал, что женщину в тяжелом состоянии и двоих детей 10 и 14 лет с травмами средней степени тяжести доставят санавиацией из Чемальского района в республиканскую больницу в Горно-Алтайске.

Водителю и еще пяти взрослым пассажирам госпитализация не потребовалась. Еще пятеро детей остаются под наблюдением медиков в Чемальской районной больнице. Еще двоих детей забрали родители домой.

Напомним, инцидент произошел утром 25 июля в Чемальском районе – в горной и труднодоступной местности. Туристов на грузовом автомобиле ГАЗ-66 везли на Каракольские озера. По последним данным, пострадали 11 человек, из них четыре ребенка, погиб один взрослый человек.

Республиканский СК начал доследственную проверку: следователям предстоит выяснить все обстоятельства и дать оценку качеству услуг по организации отдыха и перевозке людей.