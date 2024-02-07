Все жильцы потрескавшегося дома в Барнауле дали согласие на снос
Стоимость квартир оценит специализированная организация для выплат собственникам
07 февраля 2024, 16:18, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил ход расселения аварийного дома по улице Партизанской, 70б, сообщает мэрия.
Замглавы города Сергей Татьянин рассказал, что в настоящее время уже получено согласие на снос жилого дома от всех собственников помещений.
"Ведется подготовка постановления администрации города об изъятии жилых помещений и земельного участка в муниципальную собственность", – доложил Татьянин.
Собственникам предложат заключить соглашение с выплатой выкупной стоимости жилья, стоимость которого оценит специализированная организация.
Напомним, 15 января поступила информация об образовании трещин в 12-квартирном двухэтажном здании 1957 года постройки. Вечером этого же дня объект признали небезопасным для нахождения. 17 января все жильцы покинули свои квартиры, а СК начал проверку с целью выяснить, могла ли стройка вплотную привести к растрескиванию дома. 25 января ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела.
16:44:45 07-02-2024
Должен застройщик дополнительную компенсацию платить! Из-за его действий ускорилось разрушение!
18:21:13 07-02-2024
Гость (16:44:45 07-02-2024) Должен застройщик дополнительную компенсацию платить! Из-за ... Но это же гуманнее, чем поджечь дом...
23:45:55 07-02-2024
Поправка - не ускорилось, а произошло.
18:10:27 07-02-2024
Согласие на снос получили, теперь им так насчитают, что без жилья останутся.
18:14:25 07-02-2024
Интересно как продвигается административное дело против застройщика.
19:09:29 07-02-2024
Гость (18:14:25 07-02-2024) Интересно как продвигается административное дело против заст... Бастрыкину "доложили", а потом сказали, что собственники сами по квартирам бегали и в стены бились. Потому трещины и пошли.
18:20:04 07-02-2024
Землю выкупать не будут?
18:28:36 07-02-2024
Застройщик должен выдать в строящемся рядом доме 12 квартир и все, а то сейчас дадут тысяч по 700 и гуляй
23:16:40 07-02-2024
Гость (18:28:36 07-02-2024) Застройщик должен выдать в строящемся рядом доме 12 квартир ... Застройщик дольщикам не может выдать квартиры уже более 5 лет, а вы о жильцах сседнего дома.
00:05:50 08-02-2024
Гость (18:28:36 07-02-2024) Застройщик должен выдать в строящемся рядом доме 12 квартир ... Не дай бог, он уже перекосился - двухэтажная яма-то вырыта как раз между ним и треснувшим домом - еле втиснули.
23:15:10 07-02-2024
Выплата возмещения регламентируется статьей 32 Жилищного Кодекса. Что должно входить в выкупную цену - рыночная стоимость квартиры - стоимость доли общедомового имущества - стоимость доли земельного участка - средства, накопленные в фонде капремонта - средства, потраченные на переезд (аренда жилья, перевозка вещей, транспортные услуги) - расходы на оплату госпошлин (при регистрации права собственности на новую квартиру) - траты на независимую (от мэрии) оценочную экспертизу Собственник аварийного жилья может сам выбирать вариант возмещения - компенсацию или новую квартиру. Если муниципалитет ограничивает это право, то нужно обращаться в суд. Требования к новой недвижимости при расселении -благоустроенность - равнозначность по площади - хорошее санитарное и техническое состояние - расположение в пределах города. Посмотрим... И посмотрим, как администрация распорядится изъятой землей. Отдаст застройщику, который еще 5 мая на градостроительном совете заявлял о своих претензиях на весь квартал, невзирая, что на его территории есть участки в частной собственности? А тут еще вопрос - один ли застройщик дома 76 рыл яму, или ему помогал сосед, убравший забор между строительными площадками?
21:42:07 08-02-2024
Гость (18:14:25 07-02-2024) Интересно как продвигается административное дело против заст... Какое такое дело?Там договорные изначально был)))