Все жильцы потрескавшегося дома в Барнауле дали согласие на снос

Стоимость квартир оценит специализированная организация для выплат собственникам

07 февраля 2024, 16:18, ИА Амител

Дом на ул. Партизанской, 70б / Фото: Екатерина Смолихина

Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил ход расселения аварийного дома по улице Партизанской, 70б, сообщает мэрия.

Замглавы города Сергей Татьянин рассказал, что в настоящее время уже получено согласие на снос жилого дома от всех собственников помещений.

Трещины в жилом доме по улице Партизанской, 70б / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

"Ведется подготовка постановления администрации города об изъятии жилых помещений и земельного участка в муниципальную собственность", – доложил Татьянин.

Собственникам предложат заключить соглашение с выплатой выкупной стоимости жилья, стоимость которого оценит специализированная организация.

Напомним, 15 января поступила информация об образовании трещин в 12-квартирном двухэтажном здании 1957 года постройки. Вечером этого же дня объект признали небезопасным для нахождения. 17 января все жильцы покинули свои квартиры, а СК начал проверку с целью выяснить, могла ли стройка вплотную привести к растрескиванию дома. 25 января ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела.