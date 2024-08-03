ФСБ призвала россиян отказаться от использования браузера "Спутник"
Разработчик программы стал банкротом, а домен перешел американцам
03 августа 2024, 12:15, ИА Амител
Принадлежащий ФСБ Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) рекомендовал отказаться от использования российского браузера "Спутник", сообщает организация.
В 2023 году компания-разработчик "Спутниклаб" была признана банкротом, а 7 марта 2024-го программу исключили из реестра ПО Минцифры.
При этом техподдержка браузера прекратилась еще в 2022 году, а домен browser-sputnik.ru был выставлен на продажу и сейчас принадлежит американской компании Global Internet Telemetry Measurement Collective, которая использует его "в неизвестных целях".
НКЦКИ предупреждает о возможном внедрении вредоносного ПО в браузер "Спутник" из-за запросов на обновления от ассоциированного с доменным именем веб-сервиса и советует организациям и простым пользователям не использовать эту программу.
13:08:53 03-08-2024
Кто-то им пользовался?
11:58:57 05-08-2024
Гость (13:08:53 03-08-2024) Кто-то им пользовался?... а денюжки наши потратили...
19:41:45 03-08-2024
Гадкие пиндосы...
21:44:43 03-08-2024
Реклама от ФСБ.
Лень ставить - не убедили
11:15:11 04-08-2024
Олег (21:44:43 03-08-2024) Реклама от ФСБ.Лень ставить - не убедили... Получается убедили.
00:16:31 05-08-2024
Ой, ну нефигасебе новость.
Мне пофигу на отечественный шняго-софт.
Как пользовался американским так и буду пользовататься!
Все равно эти импортозамещенцы берут американский код 😆
11:29:49 06-08-2024
Мне все равно, что там читает агент Джонсон, хочет - пусть даже голые фотки моей подруги смотрит. Главное, чтобы оперуполномоченный Иванов не мог.