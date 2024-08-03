ФСБ призвала россиян отказаться от использования браузера "Спутник"

Разработчик программы стал банкротом, а домен перешел американцам

03 августа 2024, 12:15, ИА Амител

Ноутбук / Источник фото: unsplash.com

Принадлежащий ФСБ Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) рекомендовал отказаться от использования российского браузера "Спутник", сообщает организация.

В 2023 году компания-разработчик "Спутниклаб" была признана банкротом, а 7 марта 2024-го программу исключили из реестра ПО Минцифры.

При этом техподдержка браузера прекратилась еще в 2022 году, а домен browser-sputnik.ru был выставлен на продажу и сейчас принадлежит американской компании Global Internet Telemetry Measurement Collective, которая использует его "в неизвестных целях".

НКЦКИ предупреждает о возможном внедрении вредоносного ПО в браузер "Спутник" из-за запросов на обновления от ассоциированного с доменным именем веб-сервиса и советует организациям и простым пользователям не использовать эту программу.