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"Отлично провел выходной". Губернатор Томенко поделился впечатлениями от Дня Барнаула

Глава Алтайского края поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и проведении праздника

31 августа 2024, 21:36, ИА Амител

Виктор Томенко на Дне города — 2024 / Фото: t.me/tomenko_22
Виктор Томенко на Дне города — 2024 / Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поделился впечатлениями от празднования 294-летия Барнаула, отметив, что "отлично провел выходной день" с жителями и гостями столицы региона.

Политик обратил внимание на разнообразие праздничной программы, которая включала различные шоу, квизы, мастер-классы, выступления спортсменов, ярмарку и театральные постановки. "Каждый мог сегодня найти развлечение на свой вкус и отлично провести время с семьей и друзьями", – отметил он.

Виктор Томенко на Дне города — 2024 / Фото: t.me/tomenko_22

"И, конечно, огромный интерес вызвало впечатляющее авиашоу "Русских витязей". Несколько десятков тысяч человек собрались в центре города, чтобы насладиться зрелищем", – добавил губернатор.

Виктор Томенко поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и проведении этого праздника, а также поздравил Барнаул с Днем города.

Барнаул Виктор Томенко праздники День города
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Комментарии 3

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Гость

23:20:18 31-08-2024

Всё отлично! Проезд на личном авто, возвращались домой с Горного Алтая, 17.30 встали в пробку на подъезде к Коммунальному мосту, в 20.30 дома в пос.Центральный

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Гость

16:58:12 01-09-2024

Самый лучший глава края за последние 100 лет. Человек действительно поднимает край. Не то что его предшественники.

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Гость

18:52:31 01-09-2024

Гость (16:58:12 01-09-2024) Самый лучший глава края за последние 100 лет. Человек действ...
Что у таких людей в головах.

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