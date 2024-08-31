"Отлично провел выходной". Губернатор Томенко поделился впечатлениями от Дня Барнаула
Глава Алтайского края поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и проведении праздника
31 августа 2024, 21:36, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поделился впечатлениями от празднования 294-летия Барнаула, отметив, что "отлично провел выходной день" с жителями и гостями столицы региона.
Политик обратил внимание на разнообразие праздничной программы, которая включала различные шоу, квизы, мастер-классы, выступления спортсменов, ярмарку и театральные постановки. "Каждый мог сегодня найти развлечение на свой вкус и отлично провести время с семьей и друзьями", – отметил он.
"И, конечно, огромный интерес вызвало впечатляющее авиашоу "Русских витязей". Несколько десятков тысяч человек собрались в центре города, чтобы насладиться зрелищем", – добавил губернатор.
Виктор Томенко поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и проведении этого праздника, а также поздравил Барнаул с Днем города.
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