"Отлично провел выходной". Губернатор Томенко поделился впечатлениями от Дня Барнаула

Глава Алтайского края поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и проведении праздника

31 августа 2024, 21:36, ИА Амител

Виктор Томенко на Дне города — 2024 / Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поделился впечатлениями от празднования 294-летия Барнаула, отметив, что "отлично провел выходной день" с жителями и гостями столицы региона.

Политик обратил внимание на разнообразие праздничной программы, которая включала различные шоу, квизы, мастер-классы, выступления спортсменов, ярмарку и театральные постановки. "Каждый мог сегодня найти развлечение на свой вкус и отлично провести время с семьей и друзьями", – отметил он.

Виктор Томенко на Дне города — 2024 / Фото: t.me/tomenko_22

"И, конечно, огромный интерес вызвало впечатляющее авиашоу "Русских витязей". Несколько десятков тысяч человек собрались в центре города, чтобы насладиться зрелищем", – добавил губернатор.

Виктор Томенко поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и проведении этого праздника, а также поздравил Барнаул с Днем города.