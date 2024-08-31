Шума и зрелищ! "Русские витязи" показали авиашоу в День города Барнаула

Посмотреть на пилотажную группу пришло большое количество жителей города

31 августа 2024, 17:07, ИА Амител

"Русские витязи", одна из лучших авиационных групп России, показали авиашоу над акваторией Оби. В Барнаул пилоты истребителей Су-30СМ прилетели специально для того, чтобы выступить в День города и поздравить с 294-летием столицу Алтайского края.

Ранее один из пилотов, полковник Андрей Алексеев, рассказал, что в Барнаул прибыло семь самолетов, но выступать будут шесть. Один самолет – резервный. В программе – групповой высший пилотаж, встречный пилотаж, одиночный.

"И петли, и бочки, и виражи. Всех секретов раскрывать не буду. Постараемся показать по максимуму", – подчеркнул "витязь".

Как сообщают корреспонденты amic.ru, посмотреть на авиагруппу пришло большое количество жителей города. В Нагорном парке заняты все самые удобные площадки, с которых открывается лучший вид на акваторию Оби. Люди заняли даже склоны холма, на котором установлены буквы "БАРНАУЛ". Также нет мест и на набережной Оби. А пробки в центре города – 8 баллов из 10.

Кстати, если присмотреться к фото, то можно заметить, что и на реке собралось много катеров и маломерных судов. Мы не удивимся, если на правой стороне Оби люди и на деревьях нашли отличные места.

Барнаульцы в Нагорном парке / Фото: amic.ru