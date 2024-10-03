Надежды есть? Как идут расчеты с Китаем и реально ли вести с ним бизнес сейчас

По словам директора консалтинговой компании Вакуленко, работа между компаниями двух стран продолжается

03 октября 2024, 07:14, ИА Амител

Скидки / Фото: unsplash.com

В Барнауле прошел большой семинар, посвященный торговле России с Китаем. Одной из тем стала проблема платежей между двумя странами, по поводу чего все чаще бьют тревогу российские предприниматели. Business FM* Барнаул пообщался на эту тему с Мариной Вакуленко, директором московской консалтинговой компании "Экспортдинст" с 30-летним стажем работы в международной транспортной логистике.

Идет ли торговля с Китаем?

"Такие заявления, как "платежи с Китаем не работают", "там все приостановлено" – это очень сильно преувеличено. Если бы платежи приостановились, у нас роста внешнеторгового оборота не было бы. По количеству грузов экспорта-импорта за восемь месяцев 2024 года показатели больше, чем за период прошлого года. Китай – это наш основной торговый партнер", – заявила Вакуленко.

По словам политиков, Россия и Китай – не только надежные партнеры, но и друзья. А торговые проблемы как бы "подрывают" эту дружбу. Однако эксперт уверена, что к сфере экономики применять подобные категории нецелесообразно.

"Товарооборот с Китаем у России по итогам 2023 года составил 240 миллиардов долларов. А оборот Китая со странами ASEAN (Юго-Восточная Азия) – 775 млрд! А с Евросоюзом – 650 млрд. С США – 550 млрд. То есть в два-три раза больше. Поэтому если китайские банки в основном обслуживают американские и европейские контракты и им ставят условия "вы с Россией нет, если хотите с нами", он делает этот выбор", – сказала эксперт, отметив, что проблема уйдет с ростом товарооборота.

Вакуленко посоветовала выбирать небольшие банки, которые не зависят от международной торговли. В частности, это могут быть провинциальные организации, а в зоне Суйфэньхэ и вовсе в ходу российский рубль.

А что с российскими банками?

Сейчас в Китае работают несколько российских банков. Но и тут есть ряд сложностей – эксперт объяснила их на примере одной из финансовых организаций.

"ВТБ уже открыт давно, но проблема в том, что шанхайское подразделение филиала ВТБ "захлебнулось". Запросов у них было порядка 1200 на начало 2024 года. Потом они получили за месяц 15 тысяч заявок одновременно! Поэтому сейчас они работают медленно. Пока ВТБ пошел по пути института платежного агента. Он повышает агентскую комиссию до 6% за платежи в юанях – это сопоставимо с оплатой обычного платежного агента, поэтому привлекательность ВТБ здесь, в общем-то, неочевидна", – сказала специалист.

Как рассчитываться с Китаем в условиях вторичных санкций

Например, можно прибегнуть к оплате через третью страну или к договору цессии. Кроме того, пригодятся договоры частичного или полного перевода, а также встречные поставки.

"Например, российская компания отгрузила товар, но не может получить деньги. То есть покупатель готов оплатить, но не имеет возможности и предлагает отправить товары взамен на равную сумму. Это не бартер. Это так и называется – процедура встречной поставки. Рассчитывается количество товаров, все платежи по ним и – товар вместо денег", – сказала Вакуленко.

Другой способ – разрешение выводить деньги на электронные иностранные кошельки. Однако, помимо перечисленных сложных альтернатив, работает сейчас и будет работать дальше расчет с Китаем при помощи платежного агента.

"Есть компании, которые выполняют эту роль. Они осуществляют за деньги оплату контрактов – встают в цепочку между экспортером и импортером. Вы оплачиваете платежному агенту цену товара плюс комиссию платежного агента, и он оплачивает в Китай. Почему, как это работает? Потому что у них уже открыты какие-то компании или какие-то встречные потоки. Здесь вопрос в стоимости этой услуги – от 3 до 8%".

А что с "криптой"?

Также эксперт оценила потенциал использования криптовалюты в российско-китайских торговых отношениях. По словам Вакуленко, пока это эксперимент: для него уже выбрали компании.

"Пока он, конечно, представляется очень странным. Криптовалюты могут использоваться до какого-то момента, а дальше превратятся все равно в свободно конвертируемую валюту, которая эмитирована этой страной. В Китае вообще криптовалюта запрещена, и у нас пока четких регламентов законодательной базы для использования цифровых активов нет. Пока это все из разряда фантазий", – сказала она.

* Business FM ("Бизнес ФМ")