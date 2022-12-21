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1000 фонарей. В Барнауле иллюминацию включили на новогодней Мало-Тобольской

Завершить обустройство новогоднего городка планируют до конца недели

21 декабря 2022, 11:31, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле завершается строительство новогоднего городка на улице Мало-Тобольской. Накануне подключили иллюминацию.

«Установили шестиметровую праздничную ёлку, которую украсили большими бантами и шарами. Вход в новогодний городок оформили световой композицией в виде звезды. Пешеходную улицу украшают скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, восемь ледовых барельефов по сюжетам новогодних открыток прошлых лет. Будут смонтированы световые фигуры: десять елей, новогодние ёлочные шары, световой потолок и герои советских мультфильмов», — рассказали в мэрии.

Завершить обустройство новогоднего городка на пешеходной улице планируют до конца недели.

Комментарии 6

  • Действительно,маленькая елочка и городок без всяких горочек.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Ну а чо? Электрики тариф повысили. Теперь можно не только тыщу, а 10 тыщ фонариков. Барнаульцы боха-а-тые.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • А на площади Октября уберите эту жуть. Один фонтан работает, а два других нет.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, и городок без всяких горочек. --- Не правда, там есть 2 горочки, правда по стандарту, наверное с пол метра высотой)))
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Известный олигарх вкупе с импотентной властью одержимых получением сверхприбылей выперли горожан со знакового для всего города традиционно-исторического места новогодних гуляний и загнали в узкую неказистую (хотя есть потенциал если расширить площадь до реки убрав нагромождение железных конструкций) Малотобольскую, т.н. "Барнаульский Арбат", грубо поправ мнение большинства. Как известно, за возведение высоток на Сахарова проголосовали всего около 2−3%.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, сейчас таких горочке в Барнауле много.
    22 декабря, Гость   Ответить
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