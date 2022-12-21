1000 фонарей. В Барнауле иллюминацию включили на новогодней Мало-Тобольской

В Барнауле завершается строительство новогоднего городка на улице Мало-Тобольской. Накануне подключили иллюминацию.

«Установили шестиметровую праздничную ёлку, которую украсили большими бантами и шарами. Вход в новогодний городок оформили световой композицией в виде звезды. Пешеходную улицу украшают скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, восемь ледовых барельефов по сюжетам новогодних открыток прошлых лет. Будут смонтированы световые фигуры: десять елей, новогодние ёлочные шары, световой потолок и герои советских мультфильмов», — рассказали в мэрии.