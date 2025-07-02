12-этажный ЖК с подземным паркингом разрешили строить недалеко от парка Юбилейного

Проект жилищного комплекса "идет" к реализации с 2022 года

02 июля 2025, 08:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Смирнова, 27 / Фото: творческая мастерская "Призма"

Многоэтажный дом на 83 квартиры возведут на ул. Смирнова, 27 (недалеко от пересечения с ул. Северо-Западной). Застройщик "Стройсервис" в середине июня 2025 года получил разрешение на строительство здания. Документ действует до 16 марта 2029 года.

Изначально на участке девелопер планировал "посадить" 16-этажную "свечку" на 143 квартиры. В мае 2022 года компания впервые презентовала проект на градсовете, но тогда его раскритиковали за высоту, стесненность и близость к существующим частным домам. В марте 2024-го ЖК с обновленной концепцией согласовали.

На территории дома предусмотрен подземный паркинг на 41 машино-место. Большая часть двора отдадут под благоустройство. На крыше сооружения, которое является въездом на парковку, проектом предусмотрены уличные тренажеры, площадка для детей школьного возраста. По ул. Смирнова застройщик обещал сделать тротуары, озеленение, площадки для игр детей.