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12-этажный ЖК с подземным паркингом разрешили строить недалеко от парка Юбилейного

Проект жилищного комплекса "идет" к реализации с 2022 года

02 июля 2025, 08:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Смирнова, 27 / Фото: творческая мастерская "Призма"
Проект ЖК на ул. Смирнова, 27 / Фото: творческая мастерская "Призма"

Многоэтажный дом на 83 квартиры возведут на ул. Смирнова, 27 (недалеко от пересечения с ул. Северо-Западной). Застройщик "Стройсервис" в середине июня 2025 года получил разрешение на строительство здания. Документ действует до 16 марта 2029 года.

Изначально на участке девелопер планировал "посадить" 16-этажную "свечку" на 143 квартиры. В мае 2022 года компания впервые презентовала проект на градсовете, но тогда его раскритиковали за высоту, стесненность и близость к существующим частным домам. В марте 2024-го ЖК с обновленной концепцией согласовали.

На территории дома предусмотрен подземный паркинг на 41 машино-место. Большая часть двора отдадут под благоустройство. На крыше сооружения, которое является въездом на парковку, проектом предусмотрены уличные тренажеры, площадка для детей школьного возраста. По ул. Смирнова застройщик обещал сделать тротуары, озеленение, площадки для игр детей.

Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИБарнаул

Барнаул строительство недвижимость проект застройщики

Комментарии 5

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Господа

08:37:41 02-07-2025

А че не разрешить то, все кроме жителей в плюсе будут.

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Гость

08:40:49 02-07-2025

Сначала стоишь в пробке, потом в очереди на лифт.

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гость

09:31:24 02-07-2025

Поток посносили и в итоге пустыри наговорили "кучу"проэктов и как всегда "нуль без палочки".

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Гость

15:39:43 02-07-2025

соболезную всем жителям конечно...ужас просто. И рекомендую срочно свое межевание проверить, бегом!!

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Гость

14:50:39 04-07-2025

О людях живущих в частном секторе вообще не думают лижбы набить карманы понастроивший эти бомжатники общаги -что место другое не можете найти?????Совсев обнаглели -творят что хотят….Северо западная и так постоянно сплошная пробка,зачем людям всю жизнь прожившим спокойно в частном доме соседи из этих малосемеен-сброд один

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