12 лет у "военного" руля. Почему Путин уволил Шойгу и повлияет ли отставка на ход СВО

Чиновник возглавлял Минобороны с 6 ноября 2012-го по 12 мая 2024 года

13 мая 2024, 14:20, ИА Амител

Экс-глава Минобороны РФ Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин 12 мая уволил с поста министра обороны Сергея Шойгу. Чиновник, возглавлявший "военное" ведомство с 2012 года, получил пост в Совбезе. С чем связано "понижение в должности" Сергея Шойгу и повлияют ли кадровые перестановки в Минобороны на ход СВО – в материале amic.ru.

Почему Шойгу покинул должность министра обороны РФ?

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил кадровые перестановки в Минобороны "ростом бюджета силового блока и необходимостью в инновациях". Он пояснял, что сегодня следует "вписать экономику силового блока в экономику страны", и она должна соответствовать "динамике сложившейся ситуации".

"Бюджет Минобороны и силового блока совсем недавно еще был в районе 3%, потом вырос до 3,4%, и уже в самое последнее время он вырос до 6,7%. Это вместе со всеми силовыми ведомствами, среди которых Минобороны занимает ключевые позиции, так как оно отвечает за размещение всех заказов в промышленность. Это пока не критическая цифра. Но мы постепенно приближаемся в силу известных геополитических причин к ситуации середины 1980-х годов, когда доля расходов на силовой блок была 7,4%", – отметил Песков.

Чиновник добавил: сегодня победа за тем, кто покажет больше инноваций и оперативное их внедрение. Он подчеркнул, что ведомство должно быть абсолютно открыто для идей, внедрения всех инноваций и создания условий по экономической конкурентоспособности. Это – еще одна причина того, что ведомство возглавил гражданский человек.

А некоторые эксперты связывают отставку Шойгу с мятежом главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Путин – гроссмейстер серьезного уровня. Получается, что после противостояния Пригожин – Шойгу и мятежа Пригожина был сделан такой вывод: надо убрать обоих – одного быстро и жестко, а второго – мягко и постепенно", – заявила журналист и телеведущая Ксения Собчак в телеграм-канале.

По данным издания Bloomberg, кадровые перестановки в военном блоке могут быть связаны с коррупционным скандалом с участием экс-заместителя Шойгу Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки 1,185 млрд рублей. Сейчас Иванов находится под арестом. Некоторые эксперты считают, что отставка Шойгу связана с желанием президента усилить контроль над расходами на оборону, чтобы обеспечить их эффективное использование.

Куда перейдет Сергей Шойгу с поста главы Минобороны?

Экс-глава Минобороны Сергей Шойгу перейдет на должность секретаря при Совете Безопасности РФ. Этот пост с 2008 года занимал Николай Патрушев.

Что такое Совет Безопасности?

Совет Безопасности РФ был создан в 1992 году. При Путине он стал главным совещательным органом, который принимает стратегические решения. Его члены занимаются разработкой концептуальных документов в области национальной безопасности, готовят решения по вопросам организации обороны, оборонного производства, защиты независимости и целостности страны, предложения о мерах по предупреждению и ликвидации ЧС и другие. Возглавляет Совет Безопасности президент. Его оперативный руководитель – секретарь. Теперь это место займет Сергей Шойгу. Также постоянные члены Совбеза – Дмитрий Медведев (заместитель председателя), Александр Бортников, Антон Вайно, Вячеслав Володин, Сергей Иванов, Владимир Колокольцев, Сергей Лавров, Валентина Матвиенко, Михаил Мишустин, Сергей Нарышкин.Несмотря на отставку, Шойгу сохранит часть влияния на ранее возглавляемую им сферу, отмечают "Ведомости". После инаугурации Владимир Путин вывел Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) из-под контроля Минобороны РФ. Теперь ведомство будет подчиняться главе государства. Ее работу также будет курировать Шойгу, сообщил Песков. Он продолжит работать "в области, которую он прекрасно знает изнутри, вместе со своими коллегами и партнерами по предыдущему месту работы", добавил пресс-секретарь главы государства.

Повлияет ли отставка Шойгу на ход СВО?

Ожидать резких изменений в ходе и тактике проведения СВО после отставки Шойгу не стоит, считают эксперты. Об этом же заявил и Дмитрий Песков.

"Это назначение не изменяет системы координат. Военная составляющая будет прерогативой главы Генштаба Валерия Герасимова, тут изменений не предусматривается", – пояснил Песков, комментируя кадровые решения журналистам.

Напомним, что после инаугурации президента, которая прошла 7 мая, правительство РФ сложило полномочия, а все министры перешли в статус исполняющих обязанности. Это стандартная процедура, такой порядок установлен Конституцией РФ. После этого президент должен представить нового кандидата на пост премьер-министра и глав некоторых министерств, среди которых Минобороны. И он это уже сделал. Члены Совфеда проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 и 14 мая. Окончательный состав правительства, которое будет управлять страной ближайшую шестилетку, станет известен до конца мая.