19 участков дорог отремонтировали и построили в Барнауле по нацпроекту в 2024 году

Мэр Барнаула Франк на отчете перед депутатами БГД подвел итоги дорожного строительства за 2024 год

28 марта 2025, 10:22, ИА Амител

Неотремонтированные дороги в Барнауле / Фото: amic.ru

По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2024 году в Барнауле отремонтировали и построили 19 участков дорог на сумму 1,5 млрд рублей. Также завершено строительство транспортного узла в микрорайоне Дружный. За пять лет участия в нацпроекте и госпрограммах власти направили на обновление трасс 5,5 млрд рублей. За эти деньги дорожники сдали 118 объектов протяженностью 150 км, рассказал мэр Барнаула Вячеслав Франк депутатам гордумы на ежегодном отчете о результатах деятельности за 2024 год.

"Достигнут основной показатель нацпроекта – 85% дорог приведено в нормативное состояние, но особенно важно, что городские дороги стали безопаснее. Количество мест концентрации ДТП с 2020 года снизилось с 30 до 17. За пять лет построено 75 км линий наружного освещения, установлен и реконструирован 41 светофор, продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы", – отметил глава города.

В 2024 году план текущего ремонта дорог увеличили вдвое. В него вошли 170 участков дорог и 36 тротуаров. Всего за пять лет в городе отремонтировали 714 участков дорог, из них 138 – в частном секторе. Кроме того, в рамках инициативных проектов обновили 46 объектов на сумму 95 млн рублей.

По словам Вячеслава Франка, город активно привлекает в дорожное строительство и бюджетные кредиты, а также участвует в государственных и краевых программах. Таким образом дополнительно в отрасль привлекли более 3 млрд рублей. Самым крупным проектом стала реконструкция путепровода на проспекте Ленина, напомнил он.

Мэр Барнаула подчеркнул, что задача городских властей сейчас – поддержка состояния дорог и строительство магистралей по новому генплану.

Кроме того, он сказал, что городские службы не всегда укладываются в нормативные сроки уборки дорог. Однако администрация "работает над решением проблемы". Так, за счет краевого и городского бюджетов в течение пяти лет власти купили 79 единиц дорожной техники. Однако убрать город усилиями только дорожных служб нельзя, и для этого нужно привлекать предпринимателей и управляющие компании, "чтобы каждый выполнял работу в своей зоне ответственности", подчеркнул глава города.