"Крокус" начинался с небольшого врачебного проекта, а вырос до современной клиники, где сохраняют индивидуальный подход и долгосрочные отношения с пациентами. "Карролит" — успешное продолжение проекта

30 октября 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFHGmLGa

Команда стоматологической клиники "Крокус" / Фото: Антон Губанов

В Барнауле работает медицинский центр, для которого отношения с пациентами стали частью профессиональной культуры. Это "Стоматологическая клиника Крокус", основанная Станиславом Гончаровым. За годы работы небольшая команда выросла в клинику с широким спектром услуг, а первые пациенты привели сюда своих детей и близких. История "Крокуса" — это не только про развитие медицинского бизнеса, но и про команду, которая формировалась годами и вместе с клиникой проходила путь от первых профессиональных шагов до современной стоматологии.

Место, где рождается доверие

"Крокус" появился не как масштабный бизнес-проект, а как дело жизни врача. На старте было минимум ресурсов, но максимум желания делать работу тщательно и ответственно, то есть как для себя. Станислав Гончаров сам формировал команду — большинство врачей были его однокурсниками по университету. В клинике работают люди, с которыми он учился, развивался в профессии, проходил путь от первых занятий в вузе до самостоятельной врачебной практики.

Постепенно вокруг него собрались единомышленники: врачи, ассистенты, администраторы, которых объединяет профессиональный подход, неравнодушие и желание помогать людям.

Станислав Гончаров / Фото: Максим Наземцев

Эти доверительные отношения внутри коллектива стали одной из основ подхода к пациентам — с персональной ответственностью специалиста и вниманием к истории каждого человека.

Сегодня "Крокус" — это место, которое знают и ценят не только за современные технологии и профессионализм врачей. Важно, что здесь нет конвейера и формального подхода: каждый пациент получает индивидуальную стратегию лечения, выверенную до мелочей. Ставку делают на сохранение зубов, обоснованную диагностику, понятные рекомендации и прозрачные решения. Команда "Крокуса" заботится не только о здоровье, но и о комфорте, спокойствии и времени пациента.

Команда стоматологической клиники "Крокус" / Фото: Максим Наземцев

Делать лучше, делать больше

Клиника выросла, расширился спектр услуг, появились новые взгляды и задачи. Именно так родился проект "Карролит" — еще одна современная клиника, в которой можно проводить сложные вмешательства и использовать современные технологические решения и подходы к эстетике.

"Карролит" сохранил главное — атмосферу открытости и доверия, командный дух, индивидуальный подход и внимательное отношение к пациентам, которое формировалось в клинике годами. Сегодня сюда приходят целыми семьями, возвращаются взрослые дети первых пациентов, клиентами становятся родственники тех, кто когда-то обратился сюда впервые, а рекомендации передаются друзьям и коллегам.

Каждый визит — это не только лечение, но и возможность получить профессиональную помощь в спокойной и понятной обстановке.

Станислав Гончаров с пациентом / Фото: Максим Наземцев

"Семья" с бонусом

Именно семейный формат отношений с пациентами стал основой для названия специального предложения. Клиника решила сделать его доступным для тех, кто только знакомится с "Крокусом".

До 30 ноября 2026 года при первом обращении с промокодом "семья" вы получите бонус — 3500 рублей на свой счет в клинике. Подробности акции по телефону +7 (3852) 590-868.

Стоматологическая клиника "Крокус"

Барнаул, ​улица Советская, 6, к. 2

Сайт: skrokus.ru

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