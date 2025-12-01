25 домов и один погибший. В Омске вынесли приговор виновникам крупного пожара

Двое мужчин признаны виновными в нарушении правил безопасности

01 декабря 2025, 23:00, ИА Амител

Пожар / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Советский районный суд Омска вынес окончательный приговор по резонансному делу о пожаре в микрорайоне Новоалександровка, произошедшем в мае 2022 года. В результате трагедии погиб 65-летний мужчина, сгорели 25 жилых домов, а ущерб превысил 100 миллионов рублей, пишет gorod55.ru.

Согласно приговору, сотрудник ООО "ПромТЭК" Виталий Крючков приговорен к одному году одиннадцати месяцам принудительных работ. Его непосредственный руководитель, начальник котельной ТГК-11 Евгений Масленников, который ранее был оправдан судом первой инстанции, получил два года десять месяцев принудительных работ. Прокуратура добилась отмены оправдательного вердикта и пересмотра дела.

Суд установил, что 6 мая 2022 года, в период действия противопожарного режима, Крючков по указанию Масленникова проводил сварочные работы газовой горелкой в сухой траве без предварительной очистки территории. Возникший пожар быстро перекинулся на жилой сектор. Подсудимые вину не признали, однако компания "ТГК-11" выплатила пострадавшим компенсацию в размере 50 миллионов рублей.

Кроме назначенных наказаний, суд обязал фигурантов выплатить потерпевшим более 18 миллионов рублей в солидарном порядке. Решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.