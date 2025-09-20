Двое детей погибли при пожаре в Татарске, после того как мать заперла их и ушла из дома

Причиной пожара могло стать короткое замыкание проводки

20 сентября 2025, 17:30, ИА Амител

Место возгорания / Фото: "КП-Новосибирск"

В городе Татарске Новосибирской области произошла страшная трагедия: при пожаре в частном доме погибли двое детей – 5 и 2 лет. По данным очевидцев, мать оставила малышей одних, запертых на ключ, и ушла из дома. Возгорание произошло днем 19 сентября, но сообщение в МЧС поступило только вечером, сообщает "КП-Новосибирск".

Соседи сообщили, что причиной пожара могло стать короткое замыкание проводки. Отец детей пытался спасти их через окно, но пожарные не допустили его в горящее помещение. Дети были извлечены без сознания и скончались на месте, несмотря на попытки реанимации.

Семья характеризовалась как неблагополучная: родители злоупотребляли алкоголем и жили раздельно. Старший 17-летний сын не пострадал, так как проживает отдельно. Мать детей доставили в больницу для проведения психиатрической экспертизы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. На месте работают следователи и эксперты, назначаются необходимые экспертизы. В администрации уточнили, что в доме был установлен пожарный извещатель.