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3,4 млн рублей потратили барнаульцы на продовольственных ярмарках 30 сентября

Это более чем в два раза меньше, чем неделей ранее

01 октября 2023, 07:00, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула
Фото: мэрия Барнаула

3,4 млн рублей составил товарооборот продовольственных ярмарок в Барнауле, которые прошли 30 сентября на шести площадках, сообщили в мэрии.

Горожане покупали овощи, мясо и иную продукцию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Барнаула и других городов и районов края.

Следующие ярмарки проведут 7 октября по следующим адресам:

  • пр. Ленина, 71 (площадка у ТЦ "Россия");
  • ул. 50 лет СССР, 51а (площадь Маршала Жукова);
  • площадь Народная;
  • ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
  • пр. Красноармейский, 36 (на площадке перед рестораном "Опера");
  • ул. Чайковского, 21а (р.п. Южный, площадь перед ДК "Южный").

Напомним, 23 сентября на аналогичных ярмарках жители города потратили 7,8 млн рублей.

Барнаул Продукты

Комментарии 1

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Гость

16:05:41 01-10-2023

отовариваемся только на социальных ярмарках и светофорах, довольны как слоны!!! элитный товар по бросовым ценам!!!! спасибо любимой партии за заботу !!!

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