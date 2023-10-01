3,4 млн рублей потратили барнаульцы на продовольственных ярмарках 30 сентября
Это более чем в два раза меньше, чем неделей ранее
01 октября 2023, 07:00, ИА Амител
Фото: мэрия Барнаула
3,4 млн рублей составил товарооборот продовольственных ярмарок в Барнауле, которые прошли 30 сентября на шести площадках, сообщили в мэрии.
Горожане покупали овощи, мясо и иную продукцию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Барнаула и других городов и районов края.
Следующие ярмарки проведут 7 октября по следующим адресам:
- пр. Ленина, 71 (площадка у ТЦ "Россия");
- ул. 50 лет СССР, 51а (площадь Маршала Жукова);
- площадь Народная;
- ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- пр. Красноармейский, 36 (на площадке перед рестораном "Опера");
- ул. Чайковского, 21а (р.п. Южный, площадь перед ДК "Южный").
Напомним, 23 сентября на аналогичных ярмарках жители города потратили 7,8 млн рублей.
16:05:41 01-10-2023
отовариваемся только на социальных ярмарках и светофорах, довольны как слоны!!! элитный товар по бросовым ценам!!!! спасибо любимой партии за заботу !!!