Почти 8 млн рублей потратили барнаульцы на продовольственных ярмарках 23 сентября
Как рассказали в мэрии, цены были ниже, чем в магазинах
24 сентября 2023, 07:30, ИА Амител
Фото: barnaul.org
7,8 млн рублей составил товарооборот продовольственных ярмарок в Барнауле, которые прошли 23 сентября на шести площадках, сообщили в мэрии.
Горожане покупали овощи, мясо и иную продукцию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Барнаула и других городов и районов края.
При этом цены там были в среднем ниже на 23,8%, чем в торговых сетях, и на 30,2%, чем на рынках города.
Следующая ярмарка запланирована на 30 сентября.
12:49:11 24-09-2023
Цены не ниже чем в магазине, качество тоже не лучше.
14:22:06 24-09-2023
низкий уровень жизни оправдывают этим позорищем уже много лет, делая это заслугой
16:00:32 24-09-2023
Антисанитария
21:48:17 24-09-2023
Цены уже нисколько не ниже, а на что то и выше чем в магазинах и рынках. Овощи так вообще цены космос. Качество продукции последнее время стало отвратительное.
23:45:19 24-09-2023
Гость (21:48:17 24-09-2023) Цены уже нисколько не ниже, а на что то и выше чем в магазин... Да, с качеством вообще полный швах и особенно, с колбасами, копченостями. Продают несертифицированное дерьмо. Цены не ниже, чем на главных рынках Барнаула, а порой и значительно дороже.
12:34:29 25-09-2023
В мае 2023 года купила масло сливочное. Видимо случайно, продавец положила информацию о сроке годности. Масло было просрочено.
12:39:59 25-09-2023
раз там все так плохо что же вы туда миллионы свои несете то