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Почти 8 млн рублей потратили барнаульцы на продовольственных ярмарках 23 сентября

Как рассказали в мэрии, цены были ниже, чем в магазинах

24 сентября 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

7,8 млн рублей составил товарооборот продовольственных ярмарок в Барнауле, которые прошли 23 сентября на шести площадках, сообщили в мэрии.

Горожане покупали овощи, мясо и иную продукцию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Барнаула и других городов и районов края.

При этом цены там были в среднем ниже на 23,8%, чем в торговых сетях, и на 30,2%, чем на рынках города.

Следующая ярмарка запланирована на 30 сентября.

Барнаул Продукты

Комментарии 7

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гость

12:49:11 24-09-2023

Цены не ниже чем в магазине, качество тоже не лучше.

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Гость

14:22:06 24-09-2023

низкий уровень жизни оправдывают этим позорищем уже много лет, делая это заслугой

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Гость1

16:00:32 24-09-2023

Антисанитария

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Гость

21:48:17 24-09-2023

Цены уже нисколько не ниже, а на что то и выше чем в магазинах и рынках. Овощи так вообще цены космос. Качество продукции последнее время стало отвратительное.

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Гость

23:45:19 24-09-2023

Гость (21:48:17 24-09-2023) Цены уже нисколько не ниже, а на что то и выше чем в магазин... Да, с качеством вообще полный швах и особенно, с колбасами, копченостями. Продают несертифицированное дерьмо. Цены не ниже, чем на главных рынках Барнаула, а порой и значительно дороже.

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Гость

12:34:29 25-09-2023

В мае 2023 года купила масло сливочное. Видимо случайно, продавец положила информацию о сроке годности. Масло было просрочено.

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Гость

12:39:59 25-09-2023

раз там все так плохо что же вы туда миллионы свои несете то

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