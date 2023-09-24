Почти 8 млн рублей потратили барнаульцы на продовольственных ярмарках 23 сентября

Как рассказали в мэрии, цены были ниже, чем в магазинах

24 сентября 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: barnaul.org

7,8 млн рублей составил товарооборот продовольственных ярмарок в Барнауле, которые прошли 23 сентября на шести площадках, сообщили в мэрии.

Горожане покупали овощи, мясо и иную продукцию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Барнаула и других городов и районов края.

При этом цены там были в среднем ниже на 23,8%, чем в торговых сетях, и на 30,2%, чем на рынках города.

Следующая ярмарка запланирована на 30 сентября.