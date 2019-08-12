фото www.murmanskvteme.ru

Трагедия, которая потрясла мир. 19 лет назад в Баренцевом море затонула подводная лодка "Курск". Погиб весь экипаж – 118 человек. Как спасали и надеялись на чудо – в хронике Amic.ru.

12 августа

Во время учений Северного флота в Баренцевом море в установленное время атомная подводная лодка (АПК) К-141 "Курск" не вышла на связь. В районе, где находился "Курск", в 23:44 (здесь и далее указано московское время, – прим. ред.) был зафиксирован взрыв.

13 августа

На поиски "Курска" вышла группа кораблей под командованием адмирала Вячеслава Попова. Подводный крейсер был обнаружен лежащим на грунте на глубине 108 метров в 04:51. В 07:15 министр обороны Игорь Сергеев доложил о случившемся президенту России Владимиру Путину.

14 августа

В этот день в 11:00 утра командование российского флота сделало первое официальное заявление о том, что АПЛ легла на дно. В заявлении было сказано, что с "Курском" поддерживается радиосвязь. Позже по заявлению представителя флота стало известно, что связь с людьми поддерживается только через перестукивание. Также было сказано, что опасности для жизни экипажа подлодки нет, а через спасательный аппарат "колокол" идет подача топлива, кислорода и продув систем АПЛ.

После осмотра крейсера стало понятно, что "Курск" воткнулся в дно под углом 40 градусов. У подлодки разворочена носовая часть, выведена из строя всплывающая спасательная камера. Главком ВМФ адмирал Владимир Куроедов делает заявление, что шансов на спасение людей очень мало.

15 августа

15 августа Главный штаб ВМФ делает официальное заявление, что начинается спасательная операция. Экипаж АПЛ планировали эвакуировать при помощи спасательных снарядов. Суда аварийно-спасательной службы, атомный крейсер "Петр Великий" и еще около 20 кораблей и спасательных судов сосредоточились над местом трагедии. Однако тяжелые погодные условия не позволили начать спасательную операцию. Волнение моря в районе катастрофы составляло 4-5 баллов.

Фото www.svoboda.org

Генеральный конструктор ЦКБ МТ "Рубин" Игорь Баранов признал, что воздуха на "Курске" хватит всего на 5-6 дней. В Москве создают правительственную комиссию по расследованию причин аварии крейсера. Возглавляет комиссию вице-премьер Илья Клебанов. В это же время в Брюсселе представители Министерства обороны РФ начали переговоры с НАТО.

В этот же день, 15 августа 2000 года, представителям СМИ заявили, что члены экипажа субмарины живы. Однако неизвестно, есть ли раненые и пострадавшие.

16 августа

Наконец-то погодные условия позволили начать спасательную операцию – волнение моря составило 2 балла. Со спасательного судна "Рудницкий" спущен глубоководный спасательный аппарат "Приз". За ночь было принято несколько неудачных попыток проникнуть к лодке.

Адмирал Куроедов делает заявление, что Россия примет любую предложенную Западом помощь.

17 августа

К месту трагедии вышло норвежское судно Seaway Eagle с глубоководными водолазами на борту и транспортное судно Normand Pioneer с британскими специалистами и оборудованием.

18 августа

Спасательная операция, которую продолжают российские спасатели, не дает результата.

19 августа

К месту катастрофы прибыло норвежское судно Normand Pioneer с британской спасательной мини-лодкой LR5. Стартовала новая, международная фаза операции по спасению экипажа "Курска".

20 августа

Норвежские водолазы обследовали подводную лодку на предмет повреждений и наличия воздушных подушек в кормовых отсеках. Иностранным спасателям удалось разблокировать вентиль аварийно-спасательного люка, но проникнуть на лодку не смогли. Они срочно изготовили специальный инструмент для вскрытия люка.

21 августа

Норвежцам удается вскрыть верхний спасательный люк девятого отсека. Шлюзовая камера пуста. После спасатели открывают внутренний люк девятого отсека. Внутри оказывается вода. Внутрь корпуса субмарины введена видеокамера. С ее помощью спасатели хотели определить состояние седьмого и восьмого отсеков "Курска". В девятом отсеке крейсера обнаружено тело члена экипажа.

В этот же день начальник штаба Северного флота вице-адмирал Михаил Моцак официально подтвердил, что экипаж АПЛ К-141 "Курск" погиб.

22 августа

Владимир Путин своим указом объявил 23 августа днем траура. Президент России вылетел в Североморск, где встретился с родными и близкими погибших моряков. В СМИ появляется информация, что в порту норвежского города Берген находится американская подлодка "Мемфис". Крейсер зашел в порт 18 августа для пополнения запасов.

23 августа

Этот день в России объявлен днем траура.

24 августа

Генеральный прокурор России Владимир Устинов объявил о возбуждении уголовного дела по факту гибели субмарины.

26 августа

Президент России подписал указ о награждении государственными наградами членов экипажа атомной подводной лодки "Курск" (посмертно). Звание Героя Российской Федерации присвоено капитану 1-го ранга Геннадию Лячину (посмертно). Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества. В этот же день Путин подписал Указ "Об увековечении памяти экипажа атомного подводного крейсера "Курск".

29 августа

В США признают, что в момент аварии "Курска" рядом с ним находились две американские субмарины. Но при этом они отрицают, что причиной катастрофы стало столкновение с одной из них.

19 сентября

Владимир Путин принял решение приступить к операции по подъему останков экипажа "Курска" и самого крейсера. Операция по подъему тел была намечена на октябрь – ноябрь 2000 года, по подъему субмарины – ориентировочно на сентябрь 2001 года.

25 октября

Начинается операция по подъему тел погибших моряков-подводников. В восьмой отсек затонувшей АПЛ спустился первый российский водолаз – мичман Сергей Шмыгин.

26 октября

В ночь на 26 октября водолазы осмотрели тела членов экипажа "Курска". После взрыва в шестом, седьмом, восьмом и девятом отсеках люди были живы. В кармане погибшего командира девятого отсека Дмитрия Колесникова нашли предсмертную записку. Вначале была опубликована только первая часть текста: "13:15. Весь личный состав из шестого, седьмого и восьмого отсеков перешел в девятый. Нас здесь 23 человека. Мы приняли это решение в результате аварии. Никто из нас не может подняться наверх". Позже журналистам рассказали о второй части записки. Там было написано, что два-три человека пытались выйти из лодки через аварийно-спасательный люк, однако это не удалось, потому что отсек был заполнен водой.

29 октября

В Североморске на Приморской площади прошла ритуальная церемония прощания с четырьмя подводниками, которые погибли в результате катастрофы.

Фото www.svoboda.org

В конце октября в Баренцевом море прекращены все работы в девятом отсеке лодки.

2 ноября

Начались и затем были прекращены работы по вскрытию корпуса в третьем отсеке. Отсек в тот же день законсервировали. Телекамеры показали "значительные разрушения, нагромождение аппаратуры, отсечных механизмов, фрагментов приборов". В тот же день в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище прошли похороны капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова.

7 октября 2001 года

Началась операция по подъему АПЛ "Курск" со дна Баренцева моря.

22 октября 2001 года

Атомоход "Курск" установлен на киль-блоки в плавдоке №50 судоремонтного завода в Росляково. Для работы на субмарине были сформированы восемь следственных групп, они приступили к работе в полном объеме после полной откачки воды из подлодки. В состав групп включены специалисты Северного флота, представители Московского и Санкт-Петербургского военных округов.

27 октября 2001 года

Генеральный прокурор России заявляет, что визуальный осмотр атомохода позволяет заключить, что пожар происходил по всей лодке. В эпицентре температура достигала 8 тысяч градусов по Цельсию. Полностью водой лодка была заполнена максимум за восемь часов.

Из отсеков "Курска" за период осени 2000 года и осени-зимы 2001 года были извлечены и опознаны 115 из 118 погибших подводников.

26 июля 2002 года

Генеральный прокурор России сообщил, что гибель "Курска" произошла вследствие взрыва, центр которого локализован в месте расположения учебной торпеды, внутри четвертого торпедного аппарата, и дальнейшего развития взрывного процесса в боевых зарядных отделениях торпед, находившихся в первом отсеке АПЛ.

Устинов также заявил, что Генпрокуратура закрыла уголовное дело по гибели атомохода "Курск" за отсутствием состава преступления.

По его словам, в действиях должностных лиц, ответственных за проведение учений в Баренцевом море, изготовление, эксплуатацию и установку торпеды, ставших причиной гибели "Курска", нет состава преступления. Версия столкновения и версия мины исключена.

Гибель экипажа стала самой масштабной катастрофой в истории отечественного подводного флота.

Данный материал был впервые опубликован на Amic.ru 12 августа 2016 года