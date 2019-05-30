Страшное лобовое столкновение двух автомобилей Toyota Camry случилось утром 30 мая в Барабинском районе, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.
ДТП произошло на 1166-м километре трассы Р-254 "Иртыш". От удара автомобили превратились буквально в груду металла.
Водители автомобилей 32 и 49 лет скончались на месте ЧП. Пострадали три пассажира, в том числе одна женщина.
Их госпитализировали в больницу с телесными повреждениями различной тяжести. Полицейские выясняют обстоятельства трагедии.
По словам очевидцев, у одной из иномарок были номерные знаки Алтайского края.
Комментарии
Один соблюдал правила, другой нет, погибли оба. Автомобиль удобно, но очень опасно. Поезд самый безопасный транспорт.
поезд такой же опасный. самолет - самый безопасный
самолет такой же опасный. велосипед - самый безопасный
Велосипед такой же опасный. Самокат - самый безопасный.
Самокат такой же опасный. Ноги - самый безопасный.
Ноги такие же опасные. Ковер-самолет - самый безопасный.
поговорил сам с собой такой...