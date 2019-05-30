Член совета депутатов Барабинска Константин Терещенко на своей странице в социальной сети Facebook сообщил о новом случае избиения человека в городе группой молодых людей.

На этот раз досталось оппозиционному депутату от партии ЛДПР Сергею Яковлеву.

"Напали толпой. Снял побои, обратился в полицию", – написал Терещенко.

Информацию о нападении подтвердил порталу НГС и сам пострадавший. Он уточнил, что нападавших было трое, и они были пьяны. При этом один из них – знакомый депутата, у которого "зачесались кулаки".

Факт избиения 36-летнего горожанина группой лиц подтвердили и в полиции. Правоохранители приняли заявление от потерпевшего и выясняют обстоятельства случившегося.