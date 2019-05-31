Житель Бийска убил двух человек и изнасиловал 15-летнюю девушку

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя, который обвиняется в убийстве двух лиц и вступлении в половую связь с несовершеннолетней, сообщает региональный СК.

"В один из вечеров октября 2018 года ранее судимый житель Бийска в состоянии алкогольного опьянения встретил на улице 44-летнего мужчину, также находящегося в состоянии опьянения. В ходе произошедшей между ними ссоры обвиняемый нанес потерпевшему множественные ножевые ранения, от которых мужчина скончался на месте", – говорится в сообщении ведомства.

После мужчина вернулся к себе домой, куда также пришла его 18-летняя знакомая. "Решив завладеть ее имуществом, в том числе мобильным телефоном, молодой человек напал на девушку, нанеся ей не менее 35 ударов ножом. Желая скрыть следы преступления, злоумышленник снял с потерпевшей одежду и с ее личными вещами сжег в печи бани. Тело убитой девушки мужчина переместил за пределы усадьбы, где также надругался над ним", – отмечают в СК.

Кроме того, установлен факт совершения обвиняемым в период с августа по октябрь 2018 года полового преступления в отношении 15-летней девушки.

Обвиняемый вину признал частично. Уголовное дело направлено в суд.