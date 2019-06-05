Дорогу на кладбище из обломков памятника героям ВОВ сделали в России

В Нижегородской области по поручению председателя СК Александра Бастрыкина начата доследственная проверка по факту сноса памятника воинам Великой Отечественной войны в селе Фундриково в Семеновском районе, где из обломков мемориала местные власти сделали дорогу на кладбище, пишет "Российская газета".

Памятник представлял собой воина на постаменте, по краям которого размещались плиты с именами воинов, отдавших жизнь в боях за Родину. Со временем мемориал обветшал и частично разрушился.

Чиновники решили, что восстановлению он не подлежит и демонтировали. А спустя какое-то время местные жители обнаружили, что обломки использовали для строительства дороги на кладбище. На осколках плит можно прочитать имена павших героев, их родственники до сих пор живут в этом селе.

"В ходе проверки следователи СК дадут принципиальную юридическую оценку действиям должностных лиц, принявших решение о сносе памятника. Кроме того будет проверена финансовая документация по расходованию денежных средств на строительство нового памятника на предмет возможных хищений. По результатам будет принято процессуальное решение", – сообщает региональный СК.