Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин 4 июня совершил внеплановый рабочий визит в Майминский район и проверил ход строительства спортивно-оздоровительного комплекса "Атлант", к возведению которого уже много лет высказываются претензии. Еще бывший руководитель региона Александр Бердников накануне своей отставки уволил министра Николая Кондратьева за срыв спортобъекта, который Алтай ждет долгие годы.

Как сообщает пресс-служба правительства республики, Олег Хорохордин остался недоволен текущими делами на стройке, но поспешил заверить, что к сентябрю объект наконец-то будет полностью готов, хотя еще накануне сдавать его планировалось в конце мая.

Руководитель региона напомнил строителям, что "Атлант" стал одним из первых объектов, на котором он побывал после вступления в должность. Тогда, еще 26 марта, подрядчик (компания "Горно-Строй") пообещал руководителю региона, что объект будет сдан 8 мая. После этого на заседании правительства Олег Хорохордин поручил утвердить новый график ввода. На парламентской сессии 29 марта было принято решение о дополнительном финансировании на окончание строительства. По новому графику срок сдачи объекта в эксплуатацию был перенесен на 18 мая.

"Сегодня уже 4 июня, а воз и ныне там. На площадке минимум строителей, особых подвижек в строительстве я не вижу. Такие меры воздействия, как штрафы, ничего не дают", – признал врио главы.

Олег Хорохордин напомнил, что "Атлант" начали строить еще в 2012 году и изначально планировали сдать в 2013 году, но все годы дело не особо продвигалось, а с его приходом конец стройки, наконец, стал близок.

"Таких долгостроев быть не должно. Министр регионального развития сегодня заверил, что к 1 сентября строительство будет на 100 % закончено и дворец сдан. Подрядчик такую задержку объясняет увеличением объема работ после корректировки проекта в апреле этого года. Посмотрим, как строительство будет продвигаться дальше. В случае необходимости готовы реагировать еще жестче", – пригрозил врио главы.

Ранее сообщалось, что спортивно-оздоровительный комплекс стоимостью 381 миллион рублей и вместимостью 672 человека откроется в Республике Алтай в мае 2019 года. Заливка ледового поля начнется в конце марта, открытие объекта ожидается весной текущего года. Раньше в республике не было возможности круглый год заниматься фигурным катанием и хоккеем.

В 2018 году председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий, предоставляемых субъектам РФ на строительство спортивных объектов в рамках государственной программы России "Развитие физической культуры и спорта". Согласно документу, Республика Алтай получила 332,6 млн рублей на завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса "Атлант" в селе Майма. Всего за два года на объект из федерального бюджета было направлено около 381 млн рублей.