Курорт Altay Village Teletskoe стал первым в Сибири завоевавшим престижную премию World Travel Awards. Эта премия считается одной из самых авторитетных международных наград на рынке туризма. Курорт занял первое место в номинации "Ведущий бутик-отель России в 2019 году". По результатам премии Altay Village Teletskoe 5* обогнал конкурентов, среди которых победители прошлых лет – московские компании Savoy Moscow и Rossi Boutique Hotel & SPA.
Отметим, в отеле останавливаются гости преимущественно из России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других крупных сибирских городов, таких как Томск и Кемерово. Но также его посещают гости из Швейцарии, Италии и Германии.
"Год от года мы наблюдаем рост интереса и увеличение туристического потока на Алтай как со стороны соотечественников, так и со стороны иностранных гостей. Большое значение в нашей работе мы отдаем качеству продукта, сервису, который мы оказываем для наших гостей. Победа в World Travel Awards еще раз подтвердила международный уровень курорта Altay Village Teletskoe и в очередной раз продемонстрировала высокий потенциал России, как одного из самых перспективных направлений мирового туризма, а Алтай как одной из самых популярных туристических дестинаций России", – прокомментировал победу директор по продажам и маркетингу Altay Village Teletskoe Рушан Сабиров.
Справка:
Altay Village Teletskoe открыт 31 августа 2017 года. Курорт предлагает размещение в 23 номерах-шале, выполненных из массива кедра.
Телецкое озеро – второе по водоизмещению озеро в России после о. Байкал, входит в Список всемирного Природного и Культурного наследия ЮНЕСКО в составе комплекса "Золотые горы Алтая".
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