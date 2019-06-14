ИА "Амител" не позволили освещать выборы ректора АлтГУ, которые проходят сегодня, 14 июня, в главном корпусе вуза. По личному распоряжению начальника управления информации и медиакоммуникаций вуза Дмитрия Марьина охрана вывела корреспондента Amic из здания вуза. Позже сотрудники вуза с помощью полиции заставили покинуть здание и съемочную группу телеканала "Толк".
На вопрос журналиста ИА "Амител" о причине такого поведения начальник управления информации и медиакоммуникаций вуза ничего не ответил, демонстративно отвернувшись, после того как привел охрану. Охранники же заявили, что журналист находится в здании вуза незаконно.
По словам Вячеслава Кондакова, проблемы начались еще на входе в главный корпус АлтГУ, где проходят выборы. Охранник отказывался пропускать журналиста Amic.ru. На помощь пришел один из преподавателей, который и провел в здание корреспондента.
Однако в сам зал, где должно пройти голосование, журналиста не пропускали, заявив, что тот якобы "не прошел аккредитацию".
Подчеркнем, о намерении ИА "Амител" посетить выборы ректора, чтобы объективно и качественно осветить это важное мероприятие в жизни одного из главных вузов Алтайского края, Дмитрия Марьина предупредили утром 13 июня 2019 года. Ни о какой дополнительной процедуре аккредитации ничего не было заявлено. Однако еще в процессе переговоров по этой теме Дмитрий Марьин выразил опасение, что в случае прихода корреспондента на выборы может получиться "разноголосица".
До начала процедуры выборов журналистам удалось пообщаться с директором Юридического института Антоном Васильевым, который рассказал, что коллектив университета будет с радостью голосовать за врио ректора Сергея Бочарова. На вопрос Amic.ru, что будет, если коллектив университета все-таки выберет другого кандидата, Дмитрий Марьин прервал пресс-подход и предложил Антону Васильеву не отвечать "на провокационные вопросы". После этого привел двух охранников АлтГУ, которые попросили журналиста "по-хорошему" покинуть здание. В отношении телеканала "Толк" последовали угрозы вызвать полицию, если те продолжат свою профессиональную деятельность.
Напомним, в 2019 году Алтайский государственный университет выбирает нового ректора. На этот пост претендовали Бочаров Сергей Николаевич, Мацюра Александр Владимирович, Тишкин Алексей Алексеевич, Жидких Александр Анатольевич.
Самое острое противостояние в предвыборной борьбе разыгралось между Бочаровым и Тишкиным. Однако кандидатуру Тишкина не согласовали по итогам процедуры собеседования в Москве. По информации Amic.ru, часть коллектива АлтГУ, которая поддерживала археолога Алексея Тишкина, была намерена устроить протестное голосование.
Добавим, ранее Дмитрий Марьин выражал неудовольствие тем, что на сайте ИА "Амител" было опубликовано интервью с Алексеем Тишкиным, который рассказывал о том, как видит развитие вуза.
Комментарии
Перечитал интервью с Алексеем Тишкиным.Так и не понял:он либерал или патриот?
Наверное побоялись, что много ошибок в тексте сообщения наделает...
Чтоб не было разноголосицы учитесь петь хором.
И эти люди нас банят...