Устроенная Путиным в Россию украинка рассказала о своей жизни

Уроженка Украины, пострадавшая в ходе обстрела в сирийском городе Алеппо и позднее обратившаяся за помощью к Путину, рассказала РИА "Новости", как изменилась ее жизнь после переезда в Россию.
Ирина Баракат обратилась к главе РФ во время прямой линии из Военно-медицинской академии (ВМА). Она рассказала, что родилась в Одессе, а замуж вышла за сирийца и переехала на его родину. Во время боевых действий в Алеппо Ирина работала переводчиком.
Женщина получила ранение в 2016 году, закрывая своих детей от взрыва снаряда. В результате она лишилась ноги и кисти руки. Баракат доставили в ВМА на лечение российские военные. Она сообщила, что получить бесплатно протезы, являясь гражданкой Украины, не может. Также без российского гражданства она не могла пригласить семью, находящуюся в Сирии. Женщина попросила помочь ей в получении российского гражданства и воссоединении с семьей.
Затем она получила российское гражданство и стала проходить реабилитацию в Федеральном научном центре реабилитации инвалидов им. Альбрехта в Санкт-Петербурге. Муж и трое детей украинки также были доставлены в Санкт-Петербург из Сирии.
Спустя год она поведала о своем самочувствии, увлечениях и семейной жизни. По ее словам, она занимается арт-терапией со своими пациентами в реабилитационном центре.
"Научусь бегать на протезе и займусь операцией на ноге. Если бы не деформация ступни, я бы уже скакала, а пока ходить ровно не получается", – рассказала Баракан.
Она уже освоилась и даже вошла в команду по хоккею на электроколясках — флорболу.
К сожалению, муж до сих пор не смог устроиться на работу, поэтому пока приходится мириться с финансовыми трудностями.
"Зарплата фармацевта — около 30 тысяч рублей, а платить за квартиру по договору социального найма нужно около 22 тысяч рублей, зимой с отоплением — больше", – посетовала новоявленная гражданка России.
Комментарии
он никогда не устроится на работу. Муж... Зачем?
Когда уже Путин начнет Русский народ, который в том числе платит налоги на зарплату ему, которую он не считает, а как выразился откладывает, нучится слушать. Сколько можно слушать и давать иносранцам.
Когда уже своим наше государство начнет помогать.
19.06.2019 14:56
krash
Что набросились то?
Хохол без кастрюли на голове-русский!