"Смотри, в подоле принесешь!" Барнаульский сексолог рассказала об ошибках воспитания
Ольга Пачковская объяснила, с какого возраста нужно говорить с детьми о сексе и чем опасны родительские запреты
03 ноября 2026, 09:15, Анна Кольченко
Женщине уже 30 лет, но она до сих пор боится беременности. На приеме у барнаульского гинеколога-сексолога Ольги Пачковской пациентка призналась, что даже спустя годы слышит в голове мамины предупреждения. "Смотри, в подоле принесешь!" — подобные фразы, по словам врача, многие девочки слышат с детства. Пытаясь уберечь дочерей от необдуманных поступков, родители порой сами формируют у них страх перед сексом, мужчинами и материнством.
Ольга Пачковская рассказала amic.ru, с какого возраста нужно говорить с девочками об интимных темах и каких ошибок стоит избегать.
"Родители сказали: нет"
Несколько лет назад Ольгу Пачковскую пригласили провести лекцию о половом воспитании для старшеклассников одной из барнаульских школ. Врач согласилась, но примерно через месяц встречу отменили.
"Меня пригласила завуч в школу. Но позже написала, что они поговорили с родителями, и те оказались против", — вспоминает сексолог.
Некоторые родители опасаются, что разговоры о сексе подтолкнут детей к ранней близости, поэтому предпочитают вообще не обсуждать с ними интимные темы. Однако, по мнению Ольги Пачковской, запреты могут вызвать обратный эффект.
"Запретный плод сладок. Подросткам становится еще интереснее, они начинают сами искать информацию, узнавать, пробовать. И не всегда получают ответы из правильных источников", — объясняет врач.
Чему порно учит подростков?
В поисках ответов подростки могут столкнуться в интернете с порнографией. Ольга Пачковская предупреждает, что откровенные видео могут формировать нереалистичные представления о женском теле и сексуальной близости.
"Женщина в порнофильме всегда красивая, как Барби. Она заводится просто с пол-оборота. Тут же стоны, тут же оргазмы получает — все прекрасно", — рассказывает сексолог.
Однако, по словам врача, в реальной жизни женское тело не обязано соответствовать экранным стандартам. Кроме того, возбуждение не всегда возникает мгновенно, как показывают в подобных видео.
"Чаще всего женщине нужно время, чтобы расслабиться и возбудиться. И все мы разные: размер половых органов, пигментация — все отличается. И это нормально", — объясняет спикер.
Поэтому Ольга Пачковская призывает родителей объяснять девочкам, что порнография — не образец реальной интимной жизни. Иначе, по ее мнению, у них могут сформироваться завышенные ожидания от собственного тела и будущих отношений, а естественные особенности внешности начнут казаться недостатками.
Когда начинать половое воспитание?
Ждать подросткового возраста необязательно. По словам Ольги Пачковской, уже с двух-трех лет ребенку можно объяснять, как называются части тела, в том числе интимные. Причем врач советует использовать анатомические названия, а не заменять их выдуманными словами.
В качестве примера сексолог приводит распространенную в интернете историю о девочке, которую приучили называть интимные части тела "печенькой". Когда ребенок попытался рассказать воспитательнице о неподобающем поведении взрослого, та не сразу поняла, о чем идет речь.
"Поэтому нужно называть все половые органы своими именами. Сначала это могут быть простые детские слова, а потом уже правильные названия: вульва, вагина, половой член. Все зависит от возраста ребенка", — объясняет врач.При этом речь не о том, чтобы рассказывать дошкольнику подробности половой жизни. Сначала достаточно познакомить его с собственным телом, объяснить правила гигиены и научить сообщать взрослым о боли или неприятных ощущениях.
Более подробно обсуждать половое созревание Ольга Пачковская советует примерно в восемь-десять лет. Но девочек стоит заранее подготовить к первой менструации: объяснить, почему она начинается, как пользоваться средствами гигиены и какие изменения происходят в организме.
"Нужно смотреть по ребенку: какой он, что спрашивает. Если ребенок не интересуется, не нужно заставлять его разговаривать о сексе. Если он закрывается, стесняется, возможно, ему еще рано", — отмечает сексолог.
Впрочем, иногда подобные беседы вызывают смущение не у детей, а у самих родителей. Ольга Пачковская предупреждает, что взрослые могут невольно передать ребенку собственную тревогу.
"Некоторые родители боятся об этом разговаривать, краснеют сами. И ребенок чувствует эту тревогу. В таком случае лучше дать ему книжку или обратиться к психологу, который умеет разговаривать на эту тему", — советует врач.
"Я до сих пор слышу мамин голос"
На приемах Ольга Пачковская нередко сталкивается с женщинами, которые даже во взрослом возрасте испытывают страх перед беременностью и отношениями с мужчинами. Некоторые связывают свои страхи с мамиными предупреждениями.
"Мамы говорили: «Смотри, в подоле принесешь! Не дай бог!» — рассказывает сексолог. — И сейчас ко мне приходят девушки 30 лет и признаются: «Я до сих пор как будто слышу мамин голос. Не хочу рожать и беременеть, потому что для меня это что-то страшное»".
По словам врача, дело не только в запугивании ранней беременностью. Иногда матери внушают дочерям, что секс — это грязно, мужчины не заслуживают доверия, а общение с мальчиками непременно приведет к неприятностям. Такие установки могут надолго повлиять на отношение девочки к мужчинам.
Однако Ольга Пачковская подчеркивает, что многое зависит от характера ребенка и того, насколько серьезно он воспринимает родительские слова.
"Одна дочка скажет маме: «Отстань, я сама все понимаю и знаю». А другая подумает: «Точно! Буду сидеть дома, никуда не выходить, не общаться с мальчиками. Им же от меня только секс нужен»", — рассуждает врач.
По мнению сексолога, предупреждать дочерей о рисках ранней беременности и рассказывать о контрацепции необходимо. Но вместо страшных историй и запретов лучше объяснять, как защитить себя и принимать осознанные решения. Ведь родительские слова могут остаться с ребенком на долгие годы.
Как научить девочку защищать себя?
Еще одна важная часть полового воспитания, по мнению сексолога, — личные границы. Ольга Пачковская уверена, что объяснять их ребенку нужно с раннего детства, а не после того, как произошла неприятная ситуация.
Врач вспоминает случай, когда к ней обратились родители восьмилетней девочки. Они обнаружили в телефоне дочери тревожное видео с участием другого ребенка и не знали, как реагировать. Сексолог посоветовала не спешить с наказанием, а сначала разобраться в произошедшем.
"Не нужно ребенка на цепь сажать. Нужно разговаривать, только разговаривать", — советует спикер.
Такие беседы, объясняет специалист, должны касаться не только отношений между мальчиками и девочками, но и безопасности. Ребенку важно понимать, что никто не вправе прикасаться к его интимным частям тела без необходимости, даже если это знакомый человек или родственник.
"Нужно с самого начала объяснять: мое тело — мое дело. Есть правило нижнего белья: никто не должен трогать те части тела, которые оно закрывает", — говорит сексолог.
Врач подчеркивает, что это правило касается всех взрослых, включая родственников, а исключения связаны с необходимой гигиеной и медицинской помощью.
Она приводит историю из своей практики, когда женщина лишь спустя десятилетия осознала, что в детстве подверглась сексуальному насилию.
"Ко мне недавно пришла пациентка, ей 41 год. У нее была прекрасная сексуальная жизнь, она много лет с мужем. А потом у нее началась депрессия. Они с психологом стали разбираться, и она вспомнила, что в восемь лет ее изнасиловали. Сейчас у нее появились боли во время полового акта, мы продолжаем с ней работать", — рассказывает сексолог.
История пациентки, по мнению Ольги Пачковской, показывает, почему о личных границах нужно говорить с самого детства. При этом сексолог советует родителям не ограничиваться одной серьезной беседой, а возвращаться к интимным темам по мере взросления дочери. Тогда у девочки будет возможность задать волнующие вопросы близким, а не искать ответы только в интернете или скрывать то, что ее тревожит.
09:25:57 03-11-2026
С удовольствием прочел.
Феерично.
09:28:04 03-11-2026
сначала не вздумай в подоле принести,
а потом , ты уже когда замуж выйдешь?
19:58:44 03-11-2026
Гость (09:28:04 03-11-2026) сначала не вздумай в подоле принести, а потом , ты уже... А потом уже, может, для себя родишь, доченька?!
09:28:53 03-11-2026
а почему бы не взять и переиздать учебники СССР по половому воспитанию для подростков? Были такие книги. Писали их квалифицированные врачи и ничего лишнего в них нет -они одобрены цензурой СССР.
Это надо переиздать и в старших классах делать обязательный урок. Потому что это влияет на здоровье. И может погубить здоровье если молодежь станет слушать и узнавать уличные советы от кого попало
10:39:06 03-11-2026
майор (09:28:53 03-11-2026) а почему бы не взять и переиздать учебники СССР по половому ...
А смысл? Они же устарели почти на полвека. Рассказывают ли там про СПИД, про современные методы контрацепции, про порнографию? Я уже не говорю про то-что-нельзя-называть.
15:58:54 03-11-2026
Гость (10:39:06 03-11-2026) А смысл? Они же устарели почти на полвека. Рассказывают ... все это уже было в те времена а про современные методы контрацепции можно забыть -они вредят
16:45:01 03-11-2026
майор (09:28:53 03-11-2026) а почему бы не взять и переиздать учебники СССР по половому ... и фильмы учебные были очень достойные
09:42:19 03-11-2026
Барнаульский сексолог, гоньбинский парфюм, затонский блюз.
10:29:50 03-11-2026
Родители 30-летней Наташи так хотели внуков, что перестали пускать её домой ночевать.
13:08:43 03-11-2026
да уж.. в советско время все было настолько зашорено, что когда показывали "Бриллиантовую руку", во время сцены с расстегнувшимся лифчиком - на другую программу переключали. Про месячные рассказали, когда они уже пришли и я в ужасе третьи трусы заменила. А про контрацепцию рассказали (как надо предохраняться), когда моему ребенку уже года полтора было. и я родила в 21 год. В СССР это считалось перестарком, то есть поздно родила первого.
13:59:10 03-11-2026
Гость (13:08:43 03-11-2026) когда моему ребенку уже года полтора было. и я родила в 21 год
Вот это чесалось... И отец был кто то из десятка "танцоров" на дискотеке?
13:16:52 03-11-2026
[..Однако, по словам врача, в реальной жизни женское тело не обязано соответствовать экранным стандартам. Кроме того, возбуждение не всегда возникает мгновенно, как показывают в подобных видео...]
Погремушки или новый телефон, как правило, кардинально решают проблему с отсутствием возбуждения у барышни. И да - женскому телу не мешало бы походить в спортзал, что бы соответствовать стандартам. Вот это вот - "любите меня такой, какая я есть" порядком уже поднадоело..
16:38:45 03-11-2026
Мимопроходящий (13:16:52 03-11-2026) [..Однако, по словам врача, в реальной жизни женское тело не..И да - женскому телу не мешало бы походить в спортзал, что бы соответствовать стандартам. Вот это вот - "любите меня такой, какая я есть" порядком уже поднадоело... Полно «стандартных» женских тел! Или вы им не соответствуете, поэтому довольствуетесь «нестандартом»?)))
20:50:09 03-11-2026
И расскажем и покажем и попробовать дадим!
22:32:22 03-11-2026
Привет. Недавно на RU Tube на канале Лазарева Сергея Николаевича появилось его интервью по поводу полового воспитания, думаю, что его можно и нужно посмотреть для того, что бы у подростков и молодых людей был более полный взгляд по этому вопросу и это не превратилось бы в проблему.