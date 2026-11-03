Ольга Пачковская объяснила, с какого возраста нужно говорить с детьми о сексе и чем опасны родительские запреты

03 ноября 2026, 09:15, Анна Кольченко

Мама и дочь / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Женщине уже 30 лет, но она до сих пор боится беременности. На приеме у барнаульского гинеколога-сексолога Ольги Пачковской пациентка призналась, что даже спустя годы слышит в голове мамины предупреждения. "Смотри, в подоле принесешь!" — подобные фразы, по словам врача, многие девочки слышат с детства. Пытаясь уберечь дочерей от необдуманных поступков, родители порой сами формируют у них страх перед сексом, мужчинами и материнством.

Ольга Пачковская рассказала amic.ru, с какого возраста нужно говорить с девочками об интимных темах и каких ошибок стоит избегать.

"Родители сказали: нет"

Несколько лет назад Ольгу Пачковскую пригласили провести лекцию о половом воспитании для старшеклассников одной из барнаульских школ. Врач согласилась, но примерно через месяц встречу отменили.

"Меня пригласила завуч в школу. Но позже написала, что они поговорили с родителями, и те оказались против", — вспоминает сексолог.

Некоторые родители опасаются, что разговоры о сексе подтолкнут детей к ранней близости, поэтому предпочитают вообще не обсуждать с ними интимные темы. Однако, по мнению Ольги Пачковской, запреты могут вызвать обратный эффект.

"Запретный плод сладок. Подросткам становится еще интереснее, они начинают сами искать информацию, узнавать, пробовать. И не всегда получают ответы из правильных источников", — объясняет врач.

Чему порно учит подростков?

В поисках ответов подростки могут столкнуться в интернете с порнографией. Ольга Пачковская предупреждает, что откровенные видео могут формировать нереалистичные представления о женском теле и сексуальной близости.

"Женщина в порнофильме всегда красивая, как Барби. Она заводится просто с пол-оборота. Тут же стоны, тут же оргазмы получает — все прекрасно", — рассказывает сексолог.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Однако, по словам врача, в реальной жизни женское тело не обязано соответствовать экранным стандартам. Кроме того, возбуждение не всегда возникает мгновенно, как показывают в подобных видео.

"Чаще всего женщине нужно время, чтобы расслабиться и возбудиться. И все мы разные: размер половых органов, пигментация — все отличается. И это нормально", — объясняет спикер.

Поэтому Ольга Пачковская призывает родителей объяснять девочкам, что порнография — не образец реальной интимной жизни. Иначе, по ее мнению, у них могут сформироваться завышенные ожидания от собственного тела и будущих отношений, а естественные особенности внешности начнут казаться недостатками.

Когда начинать половое воспитание?

Ждать подросткового возраста необязательно. По словам Ольги Пачковской, уже с двух-трех лет ребенку можно объяснять, как называются части тела, в том числе интимные. Причем врач советует использовать анатомические названия, а не заменять их выдуманными словами.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT В качестве примера сексолог приводит распространенную в интернете историю о девочке, которую приучили называть интимные части тела "печенькой". Когда ребенок попытался рассказать воспитательнице о неподобающем поведении взрослого, та не сразу поняла, о чем идет речь.

"Поэтому нужно называть все половые органы своими именами. Сначала это могут быть простые детские слова, а потом уже правильные названия: вульва, вагина, половой член. Все зависит от возраста ребенка", — объясняет врач.При этом речь не о том, чтобы рассказывать дошкольнику подробности половой жизни. Сначала достаточно познакомить его с собственным телом, объяснить правила гигиены и научить сообщать взрослым о боли или неприятных ощущениях.

Более подробно обсуждать половое созревание Ольга Пачковская советует примерно в восемь-десять лет. Но девочек стоит заранее подготовить к первой менструации: объяснить, почему она начинается, как пользоваться средствами гигиены и какие изменения происходят в организме.

"Нужно смотреть по ребенку: какой он, что спрашивает. Если ребенок не интересуется, не нужно заставлять его разговаривать о сексе. Если он закрывается, стесняется, возможно, ему еще рано", — отмечает сексолог.

Впрочем, иногда подобные беседы вызывают смущение не у детей, а у самих родителей. Ольга Пачковская предупреждает, что взрослые могут невольно передать ребенку собственную тревогу.

"Некоторые родители боятся об этом разговаривать, краснеют сами. И ребенок чувствует эту тревогу. В таком случае лучше дать ему книжку или обратиться к психологу, который умеет разговаривать на эту тему", — советует врач.

"Я до сих пор слышу мамин голос"

На приемах Ольга Пачковская нередко сталкивается с женщинами, которые даже во взрослом возрасте испытывают страх перед беременностью и отношениями с мужчинами. Некоторые связывают свои страхи с мамиными предупреждениями.

"Мамы говорили: «Смотри, в подоле принесешь! Не дай бог!» — рассказывает сексолог. — И сейчас ко мне приходят девушки 30 лет и признаются: «Я до сих пор как будто слышу мамин голос. Не хочу рожать и беременеть, потому что для меня это что-то страшное»".

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT По словам врача, дело не только в запугивании ранней беременностью. Иногда матери внушают дочерям, что секс — это грязно, мужчины не заслуживают доверия, а общение с мальчиками непременно приведет к неприятностям. Такие установки могут надолго повлиять на отношение девочки к мужчинам.

Однако Ольга Пачковская подчеркивает, что многое зависит от характера ребенка и того, насколько серьезно он воспринимает родительские слова.

"Одна дочка скажет маме: «Отстань, я сама все понимаю и знаю». А другая подумает: «Точно! Буду сидеть дома, никуда не выходить, не общаться с мальчиками. Им же от меня только секс нужен»", — рассуждает врач.

По мнению сексолога, предупреждать дочерей о рисках ранней беременности и рассказывать о контрацепции необходимо. Но вместо страшных историй и запретов лучше объяснять, как защитить себя и принимать осознанные решения. Ведь родительские слова могут остаться с ребенком на долгие годы.

Как научить девочку защищать себя?

Еще одна важная часть полового воспитания, по мнению сексолога, — личные границы. Ольга Пачковская уверена, что объяснять их ребенку нужно с раннего детства, а не после того, как произошла неприятная ситуация.

Врач вспоминает случай, когда к ней обратились родители восьмилетней девочки. Они обнаружили в телефоне дочери тревожное видео с участием другого ребенка и не знали, как реагировать. Сексолог посоветовала не спешить с наказанием, а сначала разобраться в произошедшем.

"Не нужно ребенка на цепь сажать. Нужно разговаривать, только разговаривать", — советует спикер.

Такие беседы, объясняет специалист, должны касаться не только отношений между мальчиками и девочками, но и безопасности. Ребенку важно понимать, что никто не вправе прикасаться к его интимным частям тела без необходимости, даже если это знакомый человек или родственник.

"Нужно с самого начала объяснять: мое тело — мое дело. Есть правило нижнего белья: никто не должен трогать те части тела, которые оно закрывает", — говорит сексолог.

Врач подчеркивает, что это правило касается всех взрослых, включая родственников, а исключения связаны с необходимой гигиеной и медицинской помощью.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Она приводит историю из своей практики, когда женщина лишь спустя десятилетия осознала, что в детстве подверглась сексуальному насилию.

"Ко мне недавно пришла пациентка, ей 41 год. У нее была прекрасная сексуальная жизнь, она много лет с мужем. А потом у нее началась депрессия. Они с психологом стали разбираться, и она вспомнила, что в восемь лет ее изнасиловали. Сейчас у нее появились боли во время полового акта, мы продолжаем с ней работать", — рассказывает сексолог.

История пациентки, по мнению Ольги Пачковской, показывает, почему о личных границах нужно говорить с самого детства. При этом сексолог советует родителям не ограничиваться одной серьезной беседой, а возвращаться к интимным темам по мере взросления дочери. Тогда у девочки будет возможность задать волнующие вопросы близким, а не искать ответы только в интернете или скрывать то, что ее тревожит.