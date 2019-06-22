Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал антироссийские протесты в Тбилиси, сообщает РИА Новости.
Он написал на своей странице в социальной сети, что с тревогой следить за развитием событий в столице Грузии.
"Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров, — заявил Кадыров. — В России по неофициальным данным почти миллион грузин. Наши народы связаны вековыми узами дружбы и единства".
По его словам, радикалы, устроившие беспорядки, оставили грузинские пляжи, рестораны и отели без российских туристов, которые в прошлом году принесли экономике этой небольшой страны 3,5 млрд долларов.
Глава Чеченской республики подчеркнул, что у грузин и россиян нет ни одной причины на ненависть друг к другу, в то время как тысячи причин – на жизнь в мире и согласии.
Он также прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвинившую Россию в провоцировании беспорядков.
По словам Кадырова, она глубоко заблуждается. Россия заинтересована в том, чтобы в Грузии царили мир, единство и согласие, твердо убежден политик.
Напомним, в связи с антироссийскими акциями в Тбилиси Путин принял решение запретить полеты российских туристов в Грузию. Грузинская оппозиция назвала такой шаг "наказанием для грузин".
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