Один из лидеров грузинской оппозиции Леван Бердзенишвили назвал "попыткой наказать грузинский народ" указ президента России Владимира Путина о запрете полетов пассажирских самолетов в Грузию.
Как сообщает "Интерфакс", по его словам, отсутствие миллионов российских туристов негативно скажется на грузинской экономике.
Тем не менее, он выразил уверенность, что со временем россиян заменят туристы из "более платежеспособных стран".
Ранее российский лидер в связи с беспорядками в Тбилиси подписал указ о запрете на полеты в Грузию для российских туристов.
Комментарии