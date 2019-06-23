23-летняя девушка стала жертвой мошенников, желая снять жилье в Барнауле, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Началось все с того, что она заметила объявление, где предлагалась аренда квартиры в удобном месте по "соблазнительной" цене.
Связавшись по номеру, указанному в объявлении, горожанка согласилась внести 5 тысяч рублей в качестве предоплаты.
После того, как деньги были переведены на указанный счет, номер "продавца" оказался недоступен, а объявление – удалено.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Правоохранители рекомендуют гражданам не оплачивать услугу до ее документального оформления.
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