Алтайский край вошел в десятку регионов с самой недоступной ипотекой

Алтайский край вошел в число 10 регионов России с самой недоступной ипотекой. Рейтинг регионов составили аналитики ипотечного филиала "Росбанк Дом", основываясь на официальной статистике о среднем для региона размере зарплаты за год, средней цене квадратного метра жилья на вторичном рынке недвижимости в I квартале 2019 года и средневзвешенной базовой ставки по ипотечным кредитам.
Так, чтобы купить квартиру площадью 40 кв. м в ипотечный кредит сроком на 15 лет с первоначальным взносом 20%, среднестатистическому жителю Алтайского края потребуется тратить на погашение кредита 62,5% своей средней зарплаты. Если направлять на ипотеку половину зарплаты, житель края сможет купить квартиру площадью 32,1 кв. м.
По этим показателям Алтайский край находится на 8-м месте в десятке регионов с самой недоступной ипотекой.
На первом месте этого рейтинга находится Севастополь, там среднестатистическому жителю придется направить на ипотеку 80,4% своего дохода. А если отдавать половину средств, то хватит на покупку квартиры площадью 24,9 кв. метра.
На втором месте Приморский край (76,6% дохода), на третьем – Москва (73%), на четвертом – Республика Крым (69,5%), на пятом – Нижегородская область (66,2%). Также в десятку вошли Татарстан, Дагестан, Северная Осетия и Санкт-Петербург.
Регионами с самой доступной ипотекой стали Магаданская область (отношение платежа по ипотеке к зарплате 19,4%), Ямало-Ненецкий АО (19,9%), Ненецкий АО (23%), Камчатский край (29,3%), Югра (29,6%), Мурманская область (30%), Еврейская автономная область (34,2%), Челябинская область (35,7%), Красноярский край (36,3%), Кемеровская область (36,7%).
В целом эксперты отмечают, что ипотека в России становится доступнее. Доля зарплаты, которую среднестатистический россиянин сейчас тратит на платежи по ипотечному кредиту, снижается.
"Условный россиянин со средним заработком, который купил квартиру в ипотеку в конце мая, будет ежемесячно тратить на обслуживание кредита 45,8% зарплаты. В апреле доля была выше – 46,9%, а в феврале, на который пришелся локальный максимум, – 47,5%", – говорится в сообщении РБК.
Ранее алтайские эксперты рынка недвижимости сообщали Amic.ru о том, что снижение ставок по ипотеке, а также изменения законодательства в сфере долевого строительства подталкивают жителей Алтайского края к покупке квартир в новостройках.
"Сейчас ставки по ипотеке снижаются, они снова менее 10%, а это уже не двузначное число. Кроме того, Центробанк снова понизил ключевую ставку, это сигнал, что ставки по ипотеке будет снижаться и дальше. А раз ипотека снижается, значит, растет спрос", – говорил президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Дмитрий Дворядкин.
Комментарии