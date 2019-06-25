Россиянам рассказали о новом порядке индексации пенсий

Зампред Комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что с января 2019 года в России введен новый порядок индексации пенсий, главная цель которого – увеличить уровень пенсий выше инфляции, пишет "Парламентская газета".
"Главная цель – увеличение уровня пенсии выше инфляции. Раньше мы с 1 февраля увеличивали соцвыплаты на уровень инфляции. Теперь же мы увеличили все страховые пенсии на 7,05 процента. То есть на процент, который заметно выше инфляции", – рассказала Бибикова.
Индексация выплат с 1 января 2020 года увеличит их размер на 6,6%. То есть выплата вырастет на фиксированную величину, а не на уровень инфляции предыдущего года.
"Еще социальные пенсии, которые получают категории граждан, которым выплата назначается вне зависимости от стажа работы. Это инвалиды, участники Великой Отечественной войны, их вдовы. Эти пенсии назначаются на 5 лет позже, чем страховые, и индексируются иначе – с 1 апреля. На 2020 год индексация составит 3,9%", – отметила Бибикова.
Она также напомнила о законе, согласно которому пенсии не могут быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания пенсионеров.
В связи с этим им положена доплата из регионального или федерального бюджета в зависимости от того, выше или ниже региональный прожиточный минимум, чем федеральный.
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