Проверка проводится по факту падения из окна трехлетнего ребенка в Бийске, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
Инцидент случился днем 25 июня, когда из окна квартиры, расположенной на третьем этаже жилого дома, выпал трехлетний мальчик.
"С телесными повреждениями ребенок доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни ничего не угрожает", — добавляют в ведомстве.
В связи с ЧП организована доследственная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
Известно, что мальчик был оставлен без присмотра, хотя в квартире находились его родственники.
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Следком начал проверку..... Ребёнка допрашивают...