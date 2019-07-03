Среда, 3 Июль, 14:12

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,23
€ 71,41
Обь
267см -14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

Опубликовано видео нападения на российскую семью в Грузии

, ИА "Амител"
Один из зачинщиков заявил, что будет использовать георгиевскую ленточку как шнурок к кроссовкам
Молодые люди заблокировали проезд автомобилю / Фото: кадр из видео

Молодые люди заблокировали проезд автомобилю / Фото: кадр из видео

В Сети появилось видео нападения на автомобиль с российской семьей, путешествующей по Грузии, пишет "Газета.ru".

Отмечается, что молодых людей возбудила георгиевская ленточка в салоне машины с российскими номерами. Они заблокировали проезд автомобилю и требовали снять и отдать им ленту, периодически выкрикивая оскорбления в адрес президента России.

Водитель поначалу не хотел отдавать ленточку, однако ситуация накалялась – радикалы постепенно переставали себя контролировать. Кроме того, в салоне автомобиля находились несовершеннолетние.

После того как зачинщики нападения получили георгиевскую ленточку, они освободили проезд. Один из молодых людей заявил, что будет использовать ленту как шнурок к кроссовкам.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя акции протеста в Тбилиси, заявила, что своим поведением радикалы развенчали миф о грузинском гостеприимстве. 

"Я часто спрашиваю моих знакомых и друзей, живущих в Грузии и связанных с ней кровными узами: насколько безопасно россиянам ездить на грузинские курорты? Ответ всегда один: 100% безопасно. Да, мы вчера видели эту кошмарную провокацию, устроенную, между прочим, в разгар туристического сезона. Кто-то может гарантировать, что заведенная провокаторами толпа не ринется крушить отели? Кто? Кто сейчас в Грузии это может гарантировать?" – возмутилась ранее Захарова.

Материалы по теме

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

3.07.2019 13:39
Кот.Без сапог.

Зачем этим заготовкам Буратино свои кровно заработанные везти?

0  0
3.07.2019 13:43
- гость -

"Я часто спрашиваю моих знакомых и друзей, живущих в России и связанных с ней кровными узами: насколько безопасно грузинам ездить на российские курорты? Ответ всегда один: 100% безопасно. Да, мы вчера видели эту кошмарную провокацию, устроенную, между прочим, в разгар туристического сезона. Кто-то может гарантировать, что заведенная провокаторами толпа не ринется крушить отели? Кто? Кто сейчас в России это может гарантировать?" – возмутилась ранее Захарова.

0  0
3.07.2019 13:45
Митенька ржевский

Эх, нет нового Колокоши, пенделя нашим местным дать...

0  0
3.07.2019 13:46
- гость -

Теперь грузины и украинцы братья.Ненависть к ленточке их объединяет )

0  0
3.07.2019 13:52
- гость -

Поехать в кастрированную путиным Грузию и нацепить при этом мимвол путинского империализма - плохо когда в башке ничего кроме ваты.
Надо было ещё так в хохляндию поехать и удивляться "а чо мы так огребли?"

0  0
3.07.2019 13:57
Друк

"Поехать в кастрированную путиным Грузию и нацепить при этом мимвол путинского империализма - плохо когда в башке ничего кроме ваты. "
милый друг, судя по вашему комментарию, это у вас в башке только вата, ну может быть ещё опилки. И ещё вопрос: а вам в детский сад что уже Интернет провели?

0  0
3.07.2019 14:02
- гость -

Друк, забей свои оценки себе поглубже, они тебе там нужнее.
Комментатор комментаторов.

0  0
3.07.2019 14:08
- гость -

Ну и где нападение? Кто-то кого-то ударил? Ленточки как таковой тоже не особо видать. Видео без звука, и что там было до того - фиг знает.

0  0
3.07.2019 14:08
- гость -

Ненависть грузин к георгиевской ленточке передалась им от украинцев воздушно-капельным путём.Заодно они шибко полюбили жовто-блакитный )

0  0
3.07.2019 14:12
- гость -

то 13:52
-------------------------------------
Приехали в грузию на своём авто империалисты с несовершеннолетними.Оно конечно,грузин понять можно...

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
14:02
ГИБДД проведет детальную ревизию ПДД с целью их улучшения 0
13:48
Минприроды проведет проверку по незаконным рубкам алтайских лесов 5
13:31
Опубликовано видео нападения на российскую семью в Грузии 9
13:19
Смерть 14 подводников: что произошло на российской секретной подлодке 9
13:02
Только хорошие песни: сибиряков приглашают на Фестиваль Евгения Росса 0
12:46
Россияне этим летом не заметили традиционного снижения цен 0
12:45
Возможность получить 2 диплома сразу: почему абитуриенты выбирают Финуниверситет 0
12:26
Чемпионат по переносу жён пройдет в Барнауле 0
12:11
Расписание пригородных поездов изменится на Алтае в связи с ремонтом пути 0
11:55
РПЦ планирует увеличить число священников для служения в СИЗО 3
11:31
Жительница Канска рассказала подробности беседы с губернатором Уссом 3
11:16
Житель Камня-на-Оби угнал автомобиль, врезался в гараж и убежал 0
11:03
Снимки полного солнечного затмения появились в Сети 0
10:41
На Новом мосту в Барнауле найдено тело молодой женщины 22
10:28
Зарплаты в Барнауле стали самыми растущими, но остаются самыми низкими 15
10:12
Убийство младенца в калининградском роддоме не связывают с экономией лекарств 4
10:02
Профессор из Италии расскажет студентам о бизнес-взаимодействии России и Европы 0
09:51
Совфед хочет предложить ввести в школах курс "Семьеведение" 13
09:31
И дешево, и надежно: где приобрести приборы учета электроэнергии 0
09:25
Жители алтайского района остались без автобусного маршрута в Барнаул 1
09:01
Красота в шаговой доступности: в Барнауле открылся новый салон флористики 2
08:59
Расходы постоянно контролируют лишь четверть россиян 3
08:45
"Горный За бег": на Алтае пройдет 4-й ежегодный полумарафон и праздник бега 0
08:42
Искалеченная мужем Маргарита Грачева сделала откровенную фотосессию 14
07:51
МХАТовские традиции и театральные новации: в Барнаул приедет Мастерская Рыжакова 1
07:32
Удивить коллег: 5 идей для активного корпоратива, который точно запомнится 0
07:16
Из чего складывается тариф на электричество и можно ли его "заморозить" 6
06:52
Алтайские депутаты соберут средства пострадавшим в паводке в Иркутской области 4
06:32
Фотографии жилых петербургских квартир с историей 3
06:14
Возьмите зонтики: прогноз погоды в Алтайском крае на 3 июля 0
06:01
Такого не было даже при Ельцине: эксперт о принципе назначения губернаторов 5
05:58
Голикова: Россия катастрофически теряет население, а регионы занижают смертность 9
04:46
Связь между диабетом и антидепрессантами раскрыли ученые 0
03:36
Норвегия рассказала о взрыве газа на глубоководном аппарате Минобороны РФ 3
02:45
Путин поручил разобраться с пособиями и доходами медиков, учителей и спасателей 3
01:20
Два Героя России погибли при пожаре на глубоководном аппарате 1
00:57
Медики рассказали, почему нельзя принимать антибиотики во время гриппа 1
23:47
АвтоВАЗ объявил о полной остановке производства из-за срыва поставок 3
23:17
Названы возможные причины пожара на глубоководном аппарате Минобороны РФ 1
23:05
Рафт с туристами перевернулся на реке Катунь в Алтайском крае 3
22:33
Губернатор Усс извинился перед жительницей Канска за "качнуть права" 5
22:09
Судимый за убийство житель Алтая обвиняется в новом убийстве 2
21:51
Пожар, унесший жизни 14 подводников, произошел на атомной глубоководной станции 0
21:29
Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год 4
20:45
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков 0
20:31
Способ обезопасить жилье от мошенников рассказала эксперт 0
20:04
Жительница Барнаула хотела зарезать "болтливую" соседку по коммуналке 0
19:33
Паломнические туры организовали на могилу Началовой: поглядеть и воду "зарядить" 1
19:03
"Вырвано из контекста": пресс-служба губернатора Усса объяснила "качнуть права" 6
18:46
Тестирование школьников на наркотики прокомментировало Минпросвещения 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.