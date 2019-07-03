Опубликовано видео нападения на российскую семью в Грузии

В Сети появилось видео нападения на автомобиль с российской семьей, путешествующей по Грузии, пишет "Газета.ru".
Отмечается, что молодых людей возбудила георгиевская ленточка в салоне машины с российскими номерами. Они заблокировали проезд автомобилю и требовали снять и отдать им ленту, периодически выкрикивая оскорбления в адрес президента России.
Водитель поначалу не хотел отдавать ленточку, однако ситуация накалялась – радикалы постепенно переставали себя контролировать. Кроме того, в салоне автомобиля находились несовершеннолетние.
После того как зачинщики нападения получили георгиевскую ленточку, они освободили проезд. Один из молодых людей заявил, что будет использовать ленту как шнурок к кроссовкам.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя акции протеста в Тбилиси, заявила, что своим поведением радикалы развенчали миф о грузинском гостеприимстве.
"Я часто спрашиваю моих знакомых и друзей, живущих в Грузии и связанных с ней кровными узами: насколько безопасно россиянам ездить на грузинские курорты? Ответ всегда один: 100% безопасно. Да, мы вчера видели эту кошмарную провокацию, устроенную, между прочим, в разгар туристического сезона. Кто-то может гарантировать, что заведенная провокаторами толпа не ринется крушить отели? Кто? Кто сейчас в Грузии это может гарантировать?" – возмутилась ранее Захарова.
Комментарии
Зачем этим заготовкам Буратино свои кровно заработанные везти?
"Я часто спрашиваю моих знакомых и друзей, живущих в России и связанных с ней кровными узами: насколько безопасно грузинам ездить на российские курорты? Ответ всегда один: 100% безопасно. Да, мы вчера видели эту кошмарную провокацию, устроенную, между прочим, в разгар туристического сезона. Кто-то может гарантировать, что заведенная провокаторами толпа не ринется крушить отели? Кто? Кто сейчас в России это может гарантировать?" – возмутилась ранее Захарова.
Эх, нет нового Колокоши, пенделя нашим местным дать...
Теперь грузины и украинцы братья.Ненависть к ленточке их объединяет )
Поехать в кастрированную путиным Грузию и нацепить при этом мимвол путинского империализма - плохо когда в башке ничего кроме ваты.
Надо было ещё так в хохляндию поехать и удивляться "а чо мы так огребли?"
"Поехать в кастрированную путиным Грузию и нацепить при этом мимвол путинского империализма - плохо когда в башке ничего кроме ваты. "
милый друг, судя по вашему комментарию, это у вас в башке только вата, ну может быть ещё опилки. И ещё вопрос: а вам в детский сад что уже Интернет провели?
Друк, забей свои оценки себе поглубже, они тебе там нужнее.
Комментатор комментаторов.
Ну и где нападение? Кто-то кого-то ударил? Ленточки как таковой тоже не особо видать. Видео без звука, и что там было до того - фиг знает.
Ненависть грузин к георгиевской ленточке передалась им от украинцев воздушно-капельным путём.Заодно они шибко полюбили жовто-блакитный )
то 13:52
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Приехали в грузию на своём авто империалисты с несовершеннолетними.Оно конечно,грузин понять можно...