Массовые беспорядки и штурм парламента из-за российского депутата — в конце минувшей неделе в столице Грузии. Рассказываем, что стало поводом и как это отразится на отношениях с Россией.
В четверг, 20 июня, в Тбилиси проходила 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. В числе прочих членов делегации на ней выступал депутат Госдумы от КПРФ, президент ассамблеи Сергей Гаврилов.
В зале, видимо как президенту, ему выделили кресло главы парламента. И именно он открыл заседание. Приветственное слово произносил на русском языке.
По этому поводу там же на сессии бойкот объявили оппозиционные депутаты от "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Они ворвались в зал, не дав ему закончить речь, вынудили Гаврилова покинуть президиум.
В то же день около семи тысяч человек вышли к зданию парламента на акцию протеста против "российских оккупантов": "Сакартвело (Грузия — прим. ред.)! Россия — оккупант!" (цитата по РИА Новости). СМИ сообщают, что демонстранты подожгли российский флаг.
Они выдвинули ряд требований: чтобы российская делегация покинула Грузию и в отставку ушли несколько высокопоставленных чиновников. Речь о главе парламента Ираклии Кобахидзе, главе МВД Георгии Гахарии и главе СГБ Вахтанге Гомелаури.
Россияне из страны выехали, правда, и это произошло не без проблем. В автобус до аэропорта они смогли сесть только благодаря сопровождению полиции. А вот отставки не случилось.
Начался штурм. Митингующие переворачивали мусорные баки и бросались мусором в полицию, перегородили движение транспорта. К этому моменту у здания парламента было уже около 20 тысяч человек. После прорыва ворот на территорию здания полиция применила слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули.
Ожесточенные столкновения продолжались всю ночь.
Как говорят эксперты из Грузии, парламент для жителей страны — важный институт власти. Власть и правящая партия совершили ошибку, посадив россиянина, это было расценено как предательство национальных интересов.
Но есть также мнение, что рассадка российской делегации — всего ли повод для оппозиции, которая давно призывала народ выйти на акцию протеста.
"Грузинские политики нашли себе комфортную нишу. Они регулярно выступают с антироссийскими заявлениями. Причем ненависть к России заменила им внешнюю политику. Можно не предлагать больше никаких идей, а рассказывать Западу о своей ненависти к Москве и получать на это неплохое финансирование. Произошедшие столкновения у парламента в Тбилиси — из той же серии", — прокомментировал РИА Новости старший научных сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.
Любопытно, что в партии "Единое национальное движение" много сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Партия попытается взять большинство на выборах в грузинский парламент в 2020 году, а также свергнуть олигарха и лидера партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", которая сейчас имеет большинство в парламенте, Бидзину Иванишвили. Во время акций протеста в центре города был разгромлен офис партии.
На волне русофобии сейчас и действующая партия власти. Да и правительство.
Так, президент Грузии Саломе Зурабишвили прямо заявила, что Россия — наш враг и оккупант.
"Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое опытное оружие", — написала она в своем Фейсбуке.
Протест считает справедливым и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Однако он обвинил оппозиционеров в попытке дестабилизировать ситуацию в стране. А замминистра иностранных дел России Григорий Карасин с возмущением заявил, что из-за радикалов пришлось отменить международный форум, на которых съехались представители 25 стран.
Сам депутат Госдумы Сергей Гаврилов в интервью "Коммерсант" заявил, что место ему определили принимающая сторона.
"Я люблю Грузию, я люблю грузинский народ и вашу культуру. Мой дед похоронен в Грузии, и я очень сожалею, что из-за этой провокации не смог посетить его могилу. И я по-прежнему считаю, что в будущем мы сможем улучшить наши отношения", — сказал российский депутат.
Он заявил также, что протесты были против православия, а оппозиционеры готовились заранее.
Добавим также, что грузины хорошо помнят конфликт с Россией в 2008 году и считают эту войну позором для страны. Это произошло после того, как Грузия атаковала Абхазию и Южную Осетию. Потепление российско-грузинских отношений произошло около 2013 года, во всяком случае возобновился товарооборот, россияне стали приезжать в кавказскую житницу в отпуск.
В ответ на события в Тбилиси президент России Владимир Путин ввел запрет на полеты в Грузию с 8 июля 2019 года. Российским туроператорам рекомендовано прекратить продажу туров в эту страну. А правительству — обеспечить возвращение граждан России и их багажа. Россиян же настойчиво призвали не выезжать
Пока не понятно, надолго ли. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, все ограничения будут сняты, когда "ситуация стабилизируется". Но эксперты считают, что это временная мера.
Между тем, президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала российских туристов "продолжать приезжать".
Комментарии
Все беды готовы на Россию свалить.
Только один раз в свободной и демократической Грузии (ноябрь 2003) парламент был захвачен без указки Кремля.Тогда Саакашвили и его партия пришли к власти.Сейчас опять рука Кремля раскалывает свободное и демократическое общество грузин,пытаясь привести к власти сторонников партии Саакашвили ))
"Народные волнения"... Кто бабла подкинул?
А что несколько контейнеров с розами "белыми лебедями" над Тбилиси еще не рассыпаны?
гамарджобы попутали, пусть огребают!
Эх, нет в городах российских новых Калакош...
Хорошо что у Нас не как у них