В чем причина конфликта?

Как говорят эксперты из Грузии, парламент для жителей страны — важный институт власти. Власть и правящая партия совершили ошибку, посадив россиянина, это было расценено как предательство национальных интересов.

Но есть также мнение, что рассадка российской делегации — всего ли повод для оппозиции, которая давно призывала народ выйти на акцию протеста.

"Грузинские политики нашли себе комфортную нишу. Они регулярно выступают с антироссийскими заявлениями. Причем ненависть к России заменила им внешнюю политику. Можно не предлагать больше никаких идей, а рассказывать Западу о своей ненависти к Москве и получать на это неплохое финансирование. Произошедшие столкновения у парламента в Тбилиси — из той же серии", — прокомментировал РИА Новости старший научных сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Любопытно, что в партии "Единое национальное движение" много сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Партия попытается взять большинство на выборах в грузинский парламент в 2020 году, а также свергнуть олигарха и лидера партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", которая сейчас имеет большинство в парламенте, Бидзину Иванишвили. Во время акций протеста в центре города был разгромлен офис партии.

На волне русофобии сейчас и действующая партия власти. Да и правительство.

Так, президент Грузии Саломе Зурабишвили прямо заявила, что Россия — наш враг и оккупант.

"Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое опытное оружие", — написала она в своем Фейсбуке.

Протест считает справедливым и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Однако он обвинил оппозиционеров в попытке дестабилизировать ситуацию в стране. А замминистра иностранных дел России Григорий Карасин с возмущением заявил, что из-за радикалов пришлось отменить международный форум, на которых съехались представители 25 стран.

Сам депутат Госдумы Сергей Гаврилов в интервью "Коммерсант" заявил, что место ему определили принимающая сторона.

"Я люблю Грузию, я люблю грузинский народ и вашу культуру. Мой дед похоронен в Грузии, и я очень сожалею, что из-за этой провокации не смог посетить его могилу. И я по-прежнему считаю, что в будущем мы сможем улучшить наши отношения", — сказал российский депутат.

Он заявил также, что протесты были против православия, а оппозиционеры готовились заранее.

Добавим также, что грузины хорошо помнят конфликт с Россией в 2008 году и считают эту войну позором для страны. Это произошло после того, как Грузия атаковала Абхазию и Южную Осетию. Потепление российско-грузинских отношений произошло около 2013 года, во всяком случае возобновился товарооборот, россияне стали приезжать в кавказскую житницу в отпуск.