Российская позиция в отношении Грузии не только оправдана, она носит профилактический характер, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина.

"Есть огромное количество возможностей поставить на место тех, кто зарвался и уже не понимает, что так нельзя. Если есть разумные силы в Грузии, они должны ценить отношения с Россией. И они должны взять и объяснить тем экстремистам, которые хотят чего-то своего, что так нельзя с нашей страной", — сказал Володин.

При этом он уточнил, что если Россия сама не будет себя защищать, то ее никто защищать не будет. "Наша позиция в отношении Грузии не только оправдана, она носит профилактический характер", — подчеркнул спикер.

Он отметил, что все стали свидетелями тому, когда экстремистские силы стали раскручивать маховик русофобских настроений в Грузии, "чтобы создать напряжение между нашими странами".

Володин также призвал вдуматься в тот факт, что Россия занимает первое место по перечислению денежных средств в Грузию. В прошлом году эта сумма составила 631 млн долларов — это порядка 25% всех переводов, которые поступают на территорию страны.

Ранее сообщалось, что Россия занимает первое место по употреблению грузинского вина, а также минеральной и газированной воды. Также большое количество российских туристов едет в Грузию.

"Порядка 20% ВВП Грузии формирует Россия", — напомнил Володин.

По его словам, решение Госдумы рекомендовать правительству рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту России — должно охладить тех, кто не думает ни о народе, ни об экономике Грузии.

Ранее Володин рассказал, что в Госдуме считают необходимым экстрадировать в Россию и осудить ведущего телеканала "Рустави 2" Георгия Габунию, оскорбившего президента РФ.

Напомним, 7 июля на грузинском телеканале телеведущий начал свою авторскую программу с оскорбления в адрес Владимира Путина и его родных. Власти Грузии обвинили журналиста в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала, после чего вещание прервалось. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после отметил, что оскорбление нецензурными словами в эфире грузинского телеканала — это "большой позор для грузин". Тем не менее Песков обратил внимание на то, что грузинское руководство и общественность осудили поступок телеведущего.