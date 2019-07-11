Барнаульские спортсменки помогли сборной России на первенстве Европы

Три барнаульские спортсменки помогли сборной России войти в пятерку лучших на первенстве Европы по мини-хоккею пять на пять, пишет "Алтайский спорт".

Мини-хоккей пять на пять — это молодая спортивная дисциплина, которая является разновидностью хоккея на траве.

Турнир среди девушек до 16 лет состоялся в Польше. В составе сборной России играли три спортсменки барнаульского "Коммунальщика" — Валерия Рыкова, Елена Серебровская и Марина Григорьева, а также две воспитанницы алтайского хоккея, ныне проживающие в Германии - Ольга и Елизавета Голубевы.

Главный тренер российской команды — наставник "Коммунальщика" Владимир Кобзев.

"В принципе, нормально проходили матчи, вполне ожидаемо. Единственно, опыта у девчонок нет, ни одной игры до турнира не сыграли. Сыграть бы нам хоть пару игр", — прокомментировал Кобзев игру своих подопечных.

В своей подгруппе россиянки выиграли у Хорватии (5:1), Турции (5:0), Уэльса (3:1) и проиграли Польше (1:3) и Швейцарии (3:4).

Для выхода в полуфинал сборной достаточно было сыграть со Швейцарией, однако за три минуты до конца матча сборная России, которая вела со счетом 3:1, умудрилась пропустить три мяча.

После обидного поражения российской сборной предстояло биться за 5-8-е места. Подопечные Кобзева одержали две победы — 2:1 над Украиной и 3:2 над Уэльсом, и завоевали 5-е место.

Ранее сообщалось, что барнаульская спортсменка стала чемпионкой по художественной гимнастике. Юниорское первенство состоялось в Нюрнберге.