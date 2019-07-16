По национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году в Алтайском крае отремонтируют более 200 объектов, сообщили в региональном Министерстве транспорта.

"На сегодняшний день дорожники работают на 141 участке, в их числе одна из самых востребованных трасс в окрестностях краевой столицы — объездная дорога. Здесь ведут масштабные работы, запланированные на два строительных сезона", — говорится в сообщении ведомства.

К осени 2020 года на участке проведут реконструкцию моста через Барнаулку, его расширят до четырех полос, а также завершат устройство барьерного и перильного ограждений, тротуаров и опор освещения. На участке дороги от моста до перекрестка с улицей Кутузова также расширят проезжую часть, водители смогут двигаться по двум полосам в каждую сторону.

Стоимость ремонта объекта за два года составит 290 млн рублей. Мост последний раз ремонтировали порядка десяти лет назад, напоминают в министерстве.

Подрядная организация "Барнаульское ДСУ-4" приступила к работам в начале июля, сейчас специалисты демонтируют одну из полос моста. Движение под искусственным сооружением перекрыто для обеспечения безопасности.

"Но совместно с Минтрансом мы пришли к тому, что жителей Борзовой Заимки нельзя лишать наиболее короткого проезда из города в поселок, и нами был организован временный объезд опасного участка рядом с перекрытым", — отметил директор подрядной организации.

По словам замминистра края по транспорту Дмитрия Коровина, все работы на объекте проводят в запланированные сроки.

В министерстве отмечают, что в этом году дороги обновят в каждом районе Алтайского края. На эти цели направлено порядка 6 млрд рублей из бюджетов всех уровней.

Ранее сообщалось, что по национальному проекту "Демография", который реализуется на Алтае, уже освоено 37% от запланированных 5 млрд рублей.

Также в Алтайском крае рассмотрели реализацию региональных проектов в здравоохранении в первом полугодии. Одним из важнейших назван региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями".