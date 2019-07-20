Фото: Amic.ru

В летние выходные даже в Сибири положено отдыхать на пляже. А потому будем надеяться, что в предстоящие субботу и воскресенье жителям Барнаула повезет и погода позволит искупаться не только под дождем. Про открытые бассейны Барнауле Amic уже рассказывал. Сегодня мы проведем мини-экскурсию по Павловскому пляжу и расскажем, на что здесь могут рассчитывать отдыхающие.

Павловский пляж, похоже, как и задумывалось, становится точкой притяжения не только жителей Павловска и окрестных сел, но и Барнаула. И это несмотря на то, что находится он в 45 километрах от города.

Впрочем, сибиряков такие расстояния не пугают и собираются на пляж они основательно: берут с собой раскладные столы, стулья, даже палатки и бассейны для детей. Очень, кстати, удобный лайфхак: вроде и на пляже и водные процедуры и в то же время дите всегда перед глазами и можно не переживать о его безопасности.

С обеспечением безопасности, кстати, на пляже так же все в порядке: установлена спасательная вышка, с которой за территорией, действительно, наблюдают спасатели. Вдоль берега установлены буйки, разделяющие озеро на безопасную зону и не очень.

Есть на пляже деревянные лежаки "для всех, кто успел", но можно взять в аренду и привычные шезлонги.

Обустроены и кабинки для переодевания. Впрочем посетители ими пользуются мало. Те, проживают рядом — переодеваются дома, приезжие — в машинах.

В этом году на пляже можно взять напрокат и катамараны, и эта услуга пользуется популярностью. Для самых смелых организовали "аттракцион": прыжки с вышки на батут, а с него уже в озеро.

Вода в озере чистая и довольно теплая. Достаточно чисто и на территории самого пляжа. А вот перед входом на пляж у забора устроена стихийная свалка, что несколько портит общее впечатление.

Хотя территория огорожена забором, вход на пляж — бесплатный. И во многом именно этот фактор определяет все возрастающую популярность Павловского озера.

Справка: Пляж на Павловском озере открылся в 2016 году. До этого была проведена очистка озера и обновление береговой территории. Работы провели в рамках реализации программе создания в Алтайском крае зон туристско-рекреационного типа. Участие в проекте принимали совместно администрации села Павловск и Барнаула.