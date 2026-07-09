Тарифный апгрейд. Билайн запускает линейку улучшайзеров

Первым стал "План б", включающий обмен гигабайтов на бонусы, доступ к ИИ-токенам, библиотеке промтов и облачному хранилищу

09 июля 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2VSb5xBZhZc

Девушка и смартфон / Фото: Билайн

Билайн запускает линейку улучшайзеров — новых пакетных решений, которые позволяют расширять возможности любого тарифа без его полной смены. Первым предложением в этой линейке стал улучшайзер "план б." *, который предназначен для продвинутой аудитории.

На первом этапе улучшайзер "план б." будет доступен для подключения на подписке bee ("би"), в дальнейшем Билайн планирует расширять доступность этого формата. Подключить улучшайзер можно будет и к архивным тарифам. Первый месяц его предоставляют бесплатно, далее стоимость составит 250 рублей в месяц.

Улучшайзер "план б." подключается сразу как единый пакет к подписке bee. В него входит:

обмен гигабайтов на цифровое золото с последующей конвертацией в бонусные рубли для оплаты связи;

дополнительные 1000 ИИ-токенов для доступа к топовым нейросетям без ВПН для решения ежедневных задач по учебе, работе и досуга;

доступ к библиотеке промтов, чтобы взаимодействие с нейросетями было эффективнее и не требовало дополнительных запросов;

игровые механики и систему достижений с получением бонусов для оплаты связи;

1 Тб в "Облаке Билайн" для хранения фото, видео и документов.

Новая линейка отражает стратегию Билайна по развитию более гибкой тарифной модели, в которой клиент может не менять базовый продукт целиком, а дополнять его готовыми наборами функций в зависимости от своих задач и цифровых привычек.

«Мы видим, что клиентам все чаще нужна не фиксированная тарифная конструкция, а возможность гибко усиливать свое предложение под собственные задачи. Именно поэтому мы запускаем линейку улучшайзеров. Это новый уровень персонализации, при котором пользователь может взять свой текущий тариф и добавить к нему те возможности, которые раньше были доступны только внутри отдельного продукта», — сказал заместитель гендиректора Билайна Олег Решетин.По его словам, оператор фактически расширил доступ к уникальному наполнению "плана б." и сделал его доступным для более широкой аудитории.

В дальнейшем Билайн планирует развивать линейку улучшайзеров, добавляя в нее новые пакетные возможности для разных пользовательских сценариев.

*С 29.06.2026 "Улучшайзер План Б" — 30 дней бесплатно только при первом подключении, далее стоимость 250 руб./мес. Для абонентов подписки bee (линейка от 19.03.2026 года и линейка от 09.06.2026) доступно только в приложении билайн 12+. Включает: акцию "Обмен ГБ на золото", +1000 токенов, библиотеку промтов, сервис достижения, +1 Тб облака билайн.

ПАО "ВымпелКом". Подробнее на сайте beeline.ru (г. Москва, ОГРН 1027700166636)

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